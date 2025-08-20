[속보] 실종됐던 ‘이태원 참사’ 소방관, 숨진 채 발견

이태원 참사 이후 트라우마에 시달리던 소방대원이 실종된 지 10일 만에 숨진 채 발견됐다.

실종된 소방대원 A씨. 연합뉴스

경기 시흥경찰서는 20일 오후 12시30분쯤 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래서 인천의 한 소방서에 근무하는 A(30)씨가 숨져 있는 것을 발견했다고 밝혔다.

A씨의 시신은 부패가 심하게 진행된 상태였다. 경찰은 A씨 시신을 수습하고 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침이다.

A씨는 지난 10일 오전 2시30분쯤 남인천요금소를 빠져나온 뒤 갓길에 차를 정차한 후 사라졌고, 휴대전화의 마지막 신호는 남동구 서창동의 한 아파트 근처에서 잡혔다.

A씨의 휴대전화에는 가족과 친구들에게 미안하다는 간단한 내용의 메모가 있었다. 경찰과 소방당국은 A씨가 실종된 이후 수색견과 구조견, 기동대 등을 동원해 전방위 수색을 벌였다.

A씨는 2022년 이태원 참사 사건 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 진단을 받고 치료를 받아 온 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “아직까지 타살 혐의점은 없는 것 같다”며 “시신을 부검해봐야 정확한 사인을 밝힐 수 있을 것”이라고 말했다.

