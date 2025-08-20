'케이팝 데몬 헌터스' 다시 정상…역대 1위도 보인다

넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 글로벌 시청 순위 정상을 되찾았다. 넷플릭스 영화 부문 역대 2위에 올라 있는 '케이팝 데몬 헌터스'는 1위도 가시권에 두게 됐다.

넷플릭스가 20일 발표한 시청 시간 순위를 보면, '케이팝 데몬 헌터스'는 8월11~17일 조회수 2600만회, 시청 시간 4330만 시간으로 영어 영화 부문 1위에 올랐다.

지난 6월20일 공개된 이 작품은 공개 첫 주 2위로 출발한 뒤 2주차부터 1위에 올랐다. 이후 '해피 길모어2' '마이 옥스포드 이어' 등에 밀리며 한 계단 주저앉았다가 3주만에 1위를 되찾았다.

흥행 동력을 다시 끌어올린 '케이팝 데몬 헌터스'는 현재 추세라면 역대 넷플릭스 영화 흥행 순위 1위에 오르는 것도 가능할 거로 예상된다. '케이팝 데몬 헌터스'는 공개 후 누적 조회수 2억1050만회, 시청 시간 3억5090만 시간을 기록 중이다. 1위는 '레드 노티스'로 조회수 2억3090만회, 시청 시간은 4억5420만 시간이다.

만약 '케이팝 데몬 헌터스'가 역대 1위에 오르게 되면 넷플릭스 영화 부문과 TV쇼 부문 역대 흥행 최상단 자리는 모두 K-콘텐츠로 채워지게 된다. TV쇼 부문 역대 1위는 '오징어 게임'(조회수 2억6530만회, 시청 시간 22억520만 시간)이다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 낮에는 K팝 걸그룹으로, 밤에는 비밀리에 퇴마사로 활동하는 헌트릭스의 루미·마라·조이가 낮에는 K팝 보이그룹이지만 밤에는 악령이 돼 인류를 위협하는 사자보이즈를 물리치는 이야기를 그린다. 헌트릭스는 무당을, 사자보이즈는 저승사자를 모티브 삼았다. 한국 음악계는 물론이고 한국 문화 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 만들어져 전 세계에서 큰 인기를 끌고 있다.

한국을 배경으로 하고 있고 배우 안효섭·이병헌 등이 목소리 연기를 했으며 한국계 미국인 배우·스태프가 대거 참여하긴 했지만 이 작품이 한국 영화인 건 아니다. 연출은 메기 강·크리스 애펄헌즈 감독이 공동으로 했다.

<뉴시스>

