강재준♥이은형, 아들 ‘건강 이상’에 응급실行 “다시는 아픈 거 못 봐”

코미디언 강재준과 이은형 부부가 아들의 장염 증상으로 대학병원 응급실을 찾았다.

지난 19일, 유튜브 채널 ‘기유TV’에는 ‘{육아로그} 아프지말자 현조야ㅠㅠㅠ’라는 제목의 영상을 게재했다. 공개된 영상에서는 강재준과 이은형 부부가 아들 현조의 심각한 장염 증상에 대학병원 응급실을 방문하는 모습이 그려졌다.

이날 이은형은 “현조가 지금 대학병원 응급실에 가고 있다”고 밝혔다. 아들의 장염이 2주째 계속되는 상황에서 아침에는 콜라 색깔의 혈뇨까지 봤다고 한다. 그는 “탈수가 의심된다고 해서 진단서를 받았다”며 “가서 검사를 해봐야 할 것 같다”고 덧붙였다.

이은형은 “(현조가) 오늘 아침에도 우유를 마시고 토하고, 어젯밤에도 토했다”며 “돌치레를 아주 제대로 하네”라고 속상함을 표했다. 그러면서도 “아까보다는 얼굴이 좋아졌다”며 “눈이 움푹 들어가고 힘이 없고 쓰러지려고 하더라”고 걱정했다.

앞서 이들 부부는 지난 6일 아들의 첫 생일을 맞아 돌잔치를 열었다. 이후 현조는 고열 증세를 보이며 돌치레를 겪었다. 부부는 새벽 내내 열을 재며 해열제를 투여했으나 열이 40도까지 오르면서 처음으로 병원을 찾기도 했다.

병원에 도착한 뒤, 현조는 링거 수액을 맞으며 잠이 들었다. 강재준은 “현조가 많이 아프다”며 “이거랑 피 검사도 하고 고생이 많다”고 안타까워했다. 이후 잠이 깬 현조를 30분 넘게 안아주며 애정을 드러냈다.

그는 “병원 침대가 있지만 그냥 제가 안아주겠다”며 “배앓이 할 때 새벽 수유할 때가 생각난다”고 회상했다. 다행히 현조는 다음날 상태를 회복했다. 이은형은 “아들이 이제 설사도 안 하고 우유도 300mL를 먹는다”고 안도했다.

강재준은 “다시는 이제 아픈 걸 보기가 싫은 게 서울대학교 병원 응급실에서 팔에 링거 바늘이 들어가는 걸 보지 않았냐”며 “마음이 아파서 진짜 다시는 못 볼 거 같다”고 힘든 감정을 감추지 못했다.

한편 강재준과 이은형은 SBS 코미디언으로 ‘웃찾사’에서 활약했다. 이들은 10년간의 장기 연애 끝에 2017년 결혼해 백년가약을 맺었다. 이후 결혼 7년 만인 지난해 8월, 아들 강현조 군을 품에 얻어 화목한 가정을 이뤘다.

