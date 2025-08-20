‘그룹 UN 출신’ 최정원, 스토킹 혐의 입건

법원, 접근금지 명령 조치
그룹 UN 출신 배우 최정원이 최근 스토킹 혐의로 긴급응급조치 명령을 받았다.
19일 경찰에 따르면 서울 중부경찰서는 스토킹처벌법 위반 혐의로 최씨를 입건하고 법원에 긴급응급조치를 신청했다. 최씨는 알고 지내던 여성의 집에 찾아가 흉기를 집어 드는 등 행동한 혐의를 받는 것으로 전해졌다.
법원은 경찰 신청을 받아들여 최씨에 대한 긴급응급조치를 승인했다. 긴급응급조치는 경찰이 스토킹 가해자에게 피해자 주거지 100m 내 접근금지와 전기통신을 이용한 접근금지를 명령하고 법원에 사후 승인을 받는 조치다. 위반하는 경우 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처할 수 있다. 경찰 측은 “정확한 사건 경위를 파악 중”이라고 밝혔다. 최씨는 스포츠서울과 인터뷰에서 “현재 만나는 여자친구와 헤어지는 과정에서 벌어진 일”이라며 “스토킹을 하거나 집에 흉기를 들고 간 것은 사실이 아니다”라고 주장했다.
이예림 기자 yeah@segye.com
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]