농협경제지주, 동반사와 상생협력 앞장선다

농협경제지주는 24일 서울 마포구 농협신촌빌딩에서 장상우 농협경제지주 마트상품부장(첫줄 왼쪽 5번째)과 10개 동반사 임직원들이 참석한 가운데 상생 간담회를 개최했다. 농협중앙회 제공



농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 24일 서울 마포구 농협신촌빌딩에서 장상우 마트상품부장, 10개 동반사* 임직원 등이 참석한 가운데 상생 간담회를 개최했다.

* 참석 동반사(10) : 국순당, 남양유업, 대상, 동원, 씨엔에이엠씨, 아모레퍼시픽, 아시아식품연합

* 참석 동반사(10) 팔도, 협동엔터프라이즈, 휴럼

이날 간담회는 ▲CORE10* 상반기 성과 공유 ▲농협하나로마트 사업 활성화 방안 논의 ▲하반기 사업 확대 및 상생협력 강화 방안협의 순서로 진행되었다.

* CORE-10(Coperative Retail 10) : 농협하나로마트의 신성장 동력을 위해 분류한 카테고리로 PB, 식자재, H&B, 이동형 수퍼, 델리, 글로벌푸드, 델리, 생활자재, 애완용품, 균일가 등을 말한다.

또한, 참석자들은 ▲경쟁력 높은 농협하나로마트 전용상품 개발 ▲우리 쌀과 농산물 소비촉진을 위한 경품행사 진행 ▲대국민 물가 안정을 위한 통합행사 적극 참여 장려 등 다양한 주제로 의견을 나눴다.

박서홍 농업경제대표이사는 “협동조합만의 리테일 모델에 맞는 핵심 카테고리 상품을 육성하여 차별화에 힘쓰겠다”면서 “앞으로도 동반사와 협력을 통해 우리 농산물로 만든 좋은 제품을 합리적인 가격에 공급하겠다”고 전했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]