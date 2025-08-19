'음주 뺑소니' 김호중, 국내 유일 민간교도소로 이감

음주운전 뺑소니 혐의로 징역 2년 6개월의 실형을 받은 가수 김호중이 국내 유일 민영 교도소인 소망교도소로 이감됐다는 보도가 나왔다.

19일 스포츠경향은 김호중이 전날 경기도 여주시 소망교도소에 입소했다고 전했다. 김호중은 최근까지 서울구치소에서 수감 생활을 해왔다.

김호중이 입소한 소망교도소는 대한민국 유일무이한 민영교도소다. 재단법인 아가페에서 기독교 정신으로 운영하는 특수 교정시설로 기독교 신앙을 바탕으로 한 교화 활동을 진행하는 것으로 알려졌다.

징역 7년 이하 형을 받고, 남은 형기가 1년 이상인 남성, 전과 2범 이하, 마약·공안·조직폭력 사범 등을 제외한 수형자에 한해 법무부의 선별에 따라 소망교도소에 입소할 수 있다.

김호중은 본래 개신교 신자로, 주변의 권유를 받아 입소를 결정한 것으로 전해졌다.

김호중은 지난해 5월 9일 오후 11시 30분께 서울 강남구의 한 도로에서 술을 마시고 차를 몰다가 중앙선을 침범해 택시와 접촉 사고를 내고 달아난 혐의로 구속 기소됐다.

김호중은 범행이 알려지자 소속사 매니저 장 모(40) 씨에게 허위 자수를 하게 시키는 등 범행을 숨기려 한 혐의도 있다. 김호중은 사고 직후 잠적했다가 17시간 만에 경찰에 출석해 조사를 받았고, 사고 발생 열흘 만에 음주운전 사실을 인정했다.

김호중은 지난 4월 열린 항소심 선고기일에서 1심과 같은 징역 2년 6개월을 선고받았다. 판결에 불복해 상고했지만, 5월 대법원에 상고취하서를 제출했다. 이에 따라 징역 2년 6개월의 형이 확정됐다.

한편 김호중의 출소 예정일은 2026년 12월 24일이다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

