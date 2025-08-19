‘주식 양도세’ 뜸 들이는 기재부… 與도 “왜 고집하나”

주식 양도세 대주주 기준 강화를 포함한 세제개편 논의가 표류하는 것을 두고 여야 모두 정부를 질타했다. 정부는 의견을 수렴하고 있다면서도 언제 결론을 내릴지는 답하지 않았다.



더불어민주당 정일영 의원은 19일 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서 “주식 양도세 대주주 기준으로 굉장히 혼란스럽다”며 “도대체 언제 결정하실 건가”라고 따져 물었다. 야당인 개혁신당 천하람 의원도 “증세안이 주식시장에 집중된 것으로 보인다”며 “10억원으로 환원하느냐”고 다그쳤다.

이에 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 “여러 가지 의견을 듣고 심사숙고하고 있다”며 “상황을 종합해서 걱정하지 않으시도록” 하겠다고 답했다. 그러자 정 의원은 여당 지지율 하락을 언급하며 “무슨 과세 원칙 때문에 계속 고집하시는 거냐”고 재차 물었다. 그러자 구 부총리는 “정부로서는 이번 세제개편의 원리가 과세형평, 효율, 이런 식의 생각을 가지고 냈다”고 답했다. 천 의원은 “이번주 내로 결정되냐”고 시기를 물었지만 구 부총리는 즉답을 피했다. 또 윤석열정부가 완화한 부동산 세제 원복이 세제개편안에 포함되지 않았다는 지적에 “여러 가지 상황을 보면서 종합 판단할 것”이라고 했다.



기재부는 지난달 양도세 부과 대상인 대주주의 종목당 주식보유액 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하는 내용의 세제개편안을 발표했으나 여론의 역풍을 맞아 재검토에 돌입했다.

이창용 한국은행 총재는 원화 스테이블코인의 필요성은 인정하면서도 은행 중심의 점진적 도입을 강조했다.



원화 스테이블코인 발행 주체와 관련해 회의에 출석한 이 총재는 “돈세탁 문제를 방지할 수 있도록 KYC(고객신원확인) 등의 시스템을 갖춘 일정 규모 이상의 큰 기업에만 발행을 허용해야 한다”며 “그렇다고 규모가 큰 비은행 기업에 허용하는 것은 기존 은행 중심의 금융산업 구조가 어떻게 바뀔지 알 수 없는 만큼 신중한 접근이 필요하다”고 말했다. 스테이블코인 발행을 비은행에 허용하는 것이 사실상 내로뱅킹(대출을 뺀 제한된 은행업무) 기능의 ‘지급결제전문 은행업’을 허용해주는 것과 같으므로 기존 금산분리 원칙과의 충돌 등 정책적 검토가 필요하다는 것이다.

‘달러 기반 스테이블코인에 종속되기 전에 빨리 원화 스테이블코인을 발행해 대체해야 한다’는 주장에 대해선 “현재 세계적으로 전체 스테이블코인의 99%가 달러 기반인데, 모든 달러를 가지려고 하기 때문에 달러 스테이블코인의 수요가 많은 것”이라며 “이런 상황에서 원화 스테이블코인을 발행하면 달러 스테이블코인 수요가 줄어들 것이냐에 관해 회의적으로 본다”고 반박했다.



이 총재는 금리 인하 전망에 대해 여전히 신중한 입장을 보였다. 국민의힘 윤영석 의원이 8월 금리 인하 가능성을 묻자, 회의에 출석한 이 총재는 “고민이 많다”며 “제 생각에는 부동산 문제 등이 있지만 인플레이션도 많이 있고 경제가 어렵다”고 답했다.

