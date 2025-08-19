종전무드 깨질라… 트럼프·젤렌스키 회담 화기애애

‘트럼프는 환대했고, 젤렌스키는 농담을 던졌다.’



18일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 정상회담 분위기는 이렇게 요약할 수 있을 듯싶다. 무엇보다 젤렌스키 대통령이 유례없는 수모를 당한 뒤 쫓겨나듯 백악관을 떠났던 지난 2월 만남과 확연히 달랐다. 이날 만남이 3년을 훌쩍 넘겨 진행 중인 우크라이나 전쟁을 끝내는 분수령이 될 수 있는 만큼 서로를 각별히 배려하는 모습이었다.

도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 백악관 집무실에서 악수하고 있다. EPA연합뉴스

바뀐 분위기는 젤렌스키 대통령이 백악관에 도착했을 때부터 감지됐다. 트럼프 대통령은 차에서 내린 젤렌스키 대통령과 악수하면서 어깨와 등을 연신 두드리며 환대했다. 젤렌스키 대통령은 검은색 정장 스타일의 옷을 입고 등장해 전쟁 발발 후 공개 석상에서 군복 차림을 고수하다시피 했던 것과 달랐다.



회담이 본격적으로 진행된 후에도 양국 정상은 부드러운 어조와 태도를 이어갔다. 초반 젤렌스키 대통령은 부인인 올레나 젤렌스카 여사가 트럼프 대통령의 부인 멜라니아 여사에게 보내는 서한을 전달했다. 멜라니아 여사가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 우크라이나 전쟁 피해 아동을 염려하는 서한을 보낸 것 등에 대해 연신 “감사하다”는 인사를 건넸다.



트럼프 대통령 또한 젤렌스키 대통령을 무시하는 듯한 발언이나 고압적인 태도를 삼갔다. 그는 발언 중 몇 차례 젤렌스키 대통령 팔을 건드리거나 눈을 쳐다보는 등 친근감을 드러냈다.



이런 모습에 눈길을 쏠린 건 지난 2월 28일 두 정상이 백악관에서 만나 우크라이나 전쟁 종전을 놓고 첨예한 입장 차를 드러내면서 거친 공방을 이어간 적이 있기 때문이다. 당시 트럼프 대통령은 “무례하다”, “당신은 카드가 없다”는 말을 쏟아내며 젤렌스키 대통령을 면박줬다. 배석한 J D 밴스 부통령은 “감사할 줄 모른다”고까지 했다.



달라진 분위기는 우크라이나 전쟁 종전을 위해 이어지는 외교적 노력을 그르치지 않겠다는 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령의 의지에 따른 것으로 해석된다. 노딜로 끝난 지난 15일 미·러 정상회담으로 푸틴 대통령에게 외교적 고립 해소의 기회만 줬다는 비판을 받고 있는 트럼프 대통령으로선 중재자로서의 모습을 드러낼 필요도 있었다.



‘젤렌스키 호위무사’를 자처한 유럽 정상들의 측면 지원도 한몫했다. 이날 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 핀란드 정상과 유럽연합(EU), 북대서양조약기구(NATO·나토) 대표가 백악관을 찾았다. 이들은 트럼프 대통령을 만나기 전 ‘준비회동’까지 가졌다.

배주현 기자 jhb92@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]