국힘 “특검 압색 저지”… 이틀째 당사 철야 대기

국민의힘은 19일 원내대책회의에서 특검의 압수수색에 협조하지 않겠다는 방침을 거듭 확인했다. 이들은 하루 2개조로 나눠 조별로 10여명의 의원을 배치해 당사를 사수한다는 전략이다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표(앞줄 가운데), 김정재 정책위의장, 정점식 사무총장이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 입장하고 있다. 뉴스1

정점식 사무총장은 “특검이 500만 당원의 개인정보가 모두 들어 있는 당원명부를 내놓으라는 것이 상식적으로 납득이 안 된다”며 “전당대회 지방 일정으로 지도부 모두가 국회와 중앙당사를 비운 사이 빈집털이식 압수수색을 시도하더니 어제는 여론몰이식 압수수색 정치공세가 난무했다”고 지적했다.



그는 “특정 종교단체 교인이 우리 당 당원인지는 당원조회를 통해 임의제출할 수 있고 또 다양한 방식을 협의해 볼 수 있다”며 “그러나 특검의 요구사항은 협상의 여지가 없어 보인다. 압수수색영장은 형소법이 준수되지 않았고 요건을 갖추지 못한 채 발부됐다”고 주장했다. 국회 법제사법위원회 야당 간사인 박형수 의원도 “정당법은 당원명부에 대한 특별보호규정을 두는 등 정당활동의 자유를 보장하고 있다”고 강조했다.



특검은 건진법사를 통한 통일교의 청탁 의혹을 규명하기 위해 국민의힘 당원명부 확보를 시도하고 있다. 이번 압수수색 영장 기한은 오는 20일까지다.

조병욱 기자 brightw@segye.com

