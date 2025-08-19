미국, 2025년 유학생 비자 6000여 건 취소

도널드 트럼프 행정부가 강경한 유학생 제한 정책을 펼치고 있는 가운데 미국 유학생 비자 취소가 올해에만 6000건이 넘은 것으로 나타났다.



18일(현지시간) 미 CNN방송 등에 따르면 국무부는 올해 법률 위반과 체류 기간 초과로 인해 총 6000여건의 유학생 비자를 취소했다고 밝혔다. 이 중 4000여건이 폭행, 음주운전, 강도, 테러 지원 등 법률 위반 사항이라는 설명이다.

지난 5월 28일 서울 종로구 주한 미국대사관 앞에서 미국 비자를 발급받으려는 사람들이 줄을 서 있는 모습. 연합뉴스

국무부 고위 당국자는 폭스뉴스에 “트럼프 행정부가 취소한 학생 비자는 해당자가 미국 체류 중 법을 어기거나 테러리즘을 지지했기 때문”이라고 말했다. 이 관계자는 국무부가 테러 조직으로 지정한 팔레스타인 무장단체 하마스를 위한 모금 등을 해 200∼300명의 비자가 취소됐다고 설명했다.



앞서 마코 루비오 국무장관은 5월 상원 외교위원회 청문회에 출석해 수천건의 유학생 비자가 취소될 것으로 추산한다고 말한 바 있다. 그는 “우리는 손님 신분으로 이곳에 머물면서 고등 교육 시설을 방해하는 사람들의 비자를 계속 취소할 것”이라고 밝혔다. 유학생 정보 수집 기관 ‘오픈 도어즈’에 따르면 2023∼2024학년도 미국 대학에 등록한 유학생은 210여개국 출신에 110만명이 넘는다.



이처럼 트럼프 대통령의 강경한 반(反)이민 정책이 미국 대학가로 확산하면서 유학생들 사이에 긴장감이 고조되는 상황이다. 트럼프 행정부는 명문 하버드대를 겨냥해 외국인 학생 등록을 제한하고 유학생의 국적·이름 공개를 요구하는 등의 조치를 잇따라 내놓은 바 있다. 올해 초 유학생들의 비자 인터뷰를 중단했다가 6월 재개했으며, 모든 비자 신청자에게 사회관계망서비스(SNS) 계정 제출을 요구해왔다. 국무부는 직원들에게 “미 국민의 문화, 정부, 기관 또는 건국 이념에 적대적인 태도를 보이는지, 반유대주의자이거나 외국 테러리스트를 옹호하는지” 등을 SNS 검사 지침으로 공지했다.



유학생 비자를 포함한 전체 비자 취소 건수는 4만건가량으로 전임 조 바이든 행정부 시절 같은 기간 취소된 비자 1만6000건에 비해 2.5배 가량 증가했다.

권이선 기자 2sun@segye.com

