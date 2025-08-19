김영록 전남지사 “사조위, 12·29 여객기 참사 진상규명 투명하게 이뤄져야”

김영록 전남지사는 12·29 제주항공 여객기 참사에 대한 객관적이고 공정한 진상규명을 촉구했다.

김 지사는 19일 페이스북에 글을 올려 “참사가 발생한 지 8개월이 지났지만, 무안공항은 여전히 멈춰있고 유가족들의 고통은 끝나지 않았다”며 이같이 말했다.

김영록 전남도지사. 전남도 제공

김 지사는 "사고조사위원회에서는 조종사 과실이라는 중간 조사 결과를 내놓았지만, 이는 정작 핵심 원인에 대한 의혹은 해소하지 못한 채 셀프 조사라는 불신만 키우고 있다”며 “이런 방식으로는 유가족과 국민이 결코 납득할 수 없다. 보다 철저하고 투명한 진상규명이 이뤄져야 한다”고 지적했다.

그는 이어 “이번 참사의 원인으로 조류 충돌, 기체 결함 등 여러 요인이 거론되고 있고 뉴욕타임스를 비롯한 국내외 언론, 전문가들은 활주로 끝 로컬라이저 콘크리트 둔덕을 지목하고 있다”며 “조만간 발표 예정인 콘크리트 둔덕 공식 조사 결과가 매우 중요하다”고 말했다.

김 지사는 “조사 결과 발표는 객관적이고 공정해야 하며 데이터에 기반한 분석이 포함돼야 한다”며 “무엇보다 유가족들이 납득할 수 있는 자세한 설명이 있어야 한다. 한 점 의혹도 없는 결과만이 유가족들의 한을 풀고, 국민이 정부를 신뢰할 수 있는 길이다”고 덧붙였다.

무안=김선덕기자 sdkim@segye.com

