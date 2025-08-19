"작업승인 7분 만에 사고"…열차감지앱도 사실상 무용지물

7명의 사상자를 낸 경북 청도 무궁화호 열차 선로주변 작업자 충돌 사고는 근로자들이 작업 승인을 받고 선로에 진입한 지 불과 7분 만에 발생한 것으로 나타났다.



19일 한국철도공사(코레일) 등에 따르면 사고를 당한 근로자 7명은 이날 오전 10시 45분께 경부선 남성현역 역장으로부터 정밀 안전 진단 작업 승인을 받았다.

무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 코레일 등 관계자들이 사고가 난 선로를 조사하고 있다. 연합뉴스

이들은 최근 폭우로 생긴 경부선 철도 남성현역∼청도역 구간 비탈면 구조물 피해를 육안으로 점검할 예정이었다.



코레일 직원 1명과 외부 업체 근로자 6명은 작업 승인을 받은 후 출입문을 통해 선로로 들어간 뒤 철길 왼편을 따라 작업 현장으로 이동했다.



사고는 작업 승인을 받은 뒤 7분 만에 발생한 것으로 코레일은 판단했다.



무궁화호 열차(제1903호)가 동대구역에서 출발해 진주로 향하던 중 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 부근 경부선 철로에서 작업자들을 뒤편에서 쳤다.

이 사고로 작업자 7명 중 2명이 사망하고, 5명은 중경상을 입었다.



당시 코레일 직원에게는 열차감지앱이 설치된 작업용 휴대전화도 있었지만 사고를 막아주진 못한 것으로 나타났다.



이 앱은 휴대전화로 설정한 일정 거리 내로 열차가 들어오면 경고 알림음을 표시해주는 역할을 한다.



사고 당시 직원이 가지고 있던 휴대전화 앱이 작동했는지는 파악되지 않았다.



사고가 난 무궁화호는 전기 열차라 생활 소음이 있는 곳에서는 가까이 다가와도 소리만으로 알아차리기 어려워 근로자들이 열차를 피하기 더 어려웠던 것으로 코레일은 보고 있다.



또 사고 지점은 전방 곡선 철로 구간에서 123ｍ가량 떨어져 있다.



곡선구간이어서 시야확보가 어려운데다 사고지점과의 거리도 짧아 급제동 등에 어려움이 있었을 것이란 분석도 나온다.



이날 작업은 위험 지역 2ｍ 바깥에서 이뤄질 경우 별도의 열차 차단 없이 진행하는 '상례 작업'인 것으로 파악됐다.

코레일 측은 사고가 나기 전까지 작업 절차에는 문제가 없다고 밝혔다.

이날 현장은 사고가 난 직후 코레일 관계자들이 통제하고 있다.



현장에는 국토교통부 항공철도사고조사위원회, 경북경찰청, 대구고용노동청 등 관계자들이 도착해 사고 경위를 파악하고 있다.



경찰 과학수사대 직원들이 현장에서 피가 묻은 서류와 빨간 깃발 등을 수거하는 모습이 포착되기도 했다.



코레일 관계자는 "작업자들이 철길 내 진입한 것은 아닌 걸로 추정한다"며 "(철길 옆) 자갈을 따라 걸어간 거로 보인다"고 말했다.

