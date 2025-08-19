935·9아토엔터, ‘제3회 99오디션’ 개최…신인 배우 발굴 나선다

935엔터테인먼트와 9아토엔터테인먼트는 공동 오디션 ‘제3회 99오디션’을 개최하고 무한한 잠재력을 지닌 신인 배우를 찾는다고 19일 밝혔다.

‘제3회 99오디션’은 31일까지 온라인 서류 접수가 진행되며, 이후 대면 미팅과 심층 면담을 통해 최종 합격자가 결정된다.

2001년 이후 출생자라면 누구나 지원 가능하다.

연기, 노래, 비주얼 등 장르 불문한 모든 분야로 참여할 수 있다.

935엔터테인먼트와 9아토엔터테인먼트는 2023년을 시작으로 올해로 3회째 공동 오디션을 실시하고 있다.

935엔터테인먼트는 배우 남궁민, 연정훈, 김여진, 윤선우, 이설, 권화운, 신수호, 박주현, 김택, 한성민, 솔빈이 소속돼 있다.

9아토엔터테인먼트에는 한소희, 연우, 김무준, 김도현, 황정민, 김민상, 윤서아, 전건후, 정현준, 진가은, 현준 등이 활동 중이다.

‘제3회 99오디션’과 관련된 자세한 사항은 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 확인할 수 있다.

이복진 기자 bok@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]