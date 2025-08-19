트럼프, 푸틴과 ‘깜짝통화’…첫 러·우 정상회담 성사되나

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 2주일 내 만나기로 했다. 만남이 성사될 경우 러시아-우크라이나 전쟁이 시작된 후 처음 열리는 정상회담이 된다. 이번 정상회담 약속은 도널드 트럼프 미국 대통령이 젤렌스키 대통령 및 유럽 정상들과 회담 중 푸틴 대통령에게 전화를 걸어 즉석에서 답변 받은 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 워싱턴 백악관 이스트룸에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담에 앞서 악수를 나누고 있다. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 백악관에서 젤렌스키 대통령 및 유럽 정상들과 개최한 회담을 마친 뒤 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “나는 (블라디미르) 푸틴 (러시아) 대통령에게 전화를 걸어 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간의 회담을 조율하기 시작했다”며 회담 장소는 앞으로 결정될 것이라고 밝혔다. 또 “그 회담이 열린 뒤 우리는 두 대통령에 나를 더한 3자회담을 할 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 거론한 러-우 정상회담이 실현되면 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 전쟁 두 당사국 정상 간 첫 회담이 된다.

이날 백악관 회의에 참석한 프리드리히 메르츠 독일 총리는 기자들에게 “트럼프 대통령이 이날 회담 도중 푸틴 대통령과 전화 통화를 했다”며 “푸틴 대통령이 이 통화에서 러-우 정상회담을 2주 안에 개최하는 데 동의했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 종전 논의의 최대 쟁점인 영토 재획정에 대해 두 당사국이 담판을 벌이도록 한 뒤, 합의가 도출되면 자신이 참여하는 3자회담에서 종전을 공식 선언하겠다는 구상을 하고 있는 것으로 보인다.

이날 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령, 영국·프랑스·독일 정상 등 유럽 수뇌부가 참석한 가운데 열린 백악관 회의에서는 우크라이나의 안전보장 방안이 집중적으로 논의됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 워싱턴 백악관 이스트룸에서 열린 회의에서 발언하고 있다. 트럼프 대통령 왼쪽은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 오른쪽은 조르자 멜로니 이탈리아 총리. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 회담 후 우크라이나의 안전보장은 “미국과의 공조 속에(with a coordination with the United States of America) 다양한 유럽국가들이 제공할 것”이라고 밝혔다. 그는 “유럽 국가들이 많은 부담을 져야 한다”면서 “우리도 도울 것이고, 이를 확실하게 만들 것”이라며 동참 의지를 분명히 했다.

같은 자리에서 젤렌스키 대통령은 “우크라이나 안보는 미국과 여러분(유럽 등)에게 달려 있다”며 “미국이 그렇게 강력한 신호를 주고 안보 보장에 준비가 됐다는 사실은 대단히 중요하다”고 평가했다.

마르크 뤼터 나토 사무총장도 “당신(트럼프 대통령)이 안전보장에 참여할 의향이 있다고 말한 것 자체가 큰 진전”이라며 “이것은 진정한 돌파구이며 정말로 큰 변화를 만들 것”이라고 말했다.

우크라이나 안전보장 문제가 진전을 보이면서, 향후 열릴 러시아-우크라이나 정상회담에서 영토 재획정 논의가 전쟁 종식 여부를 좌우할 전망이다.

