트럼프·젤렌스키 회담… “우크라 안전 보장키로, 영토 문제는 푸틴 포함 3자회담에서 논의”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만나 우크라이나의 안전보장 조치를 마련하겠다고 재확인했다. 젤렌스키 대통령은 영토 등 민감한 문제는 블라디미르 푸틴 대통령이 참여하는 3자회담에서 논의하겠다고 했다.

트럼프 대통령은 이날 젤렌스키 대통령과 만난 자리에서 미래 우크라이나 내 미군 주둔을 포함한 안전보장 제공 방안에 대해 취재진의 질문을 받자 “그들(유럽)이 그곳에 있기 때문에 제1의 방어선”이라면서도 “그러나 우리는 그들을 도울 것이다. 우리는 관여할 것”이라고 답했다. 트럼프 대통령은 유럽 정상들과 추가 논의를 해야 한다고 전제한 뒤 “우리는 그들(우크라이나)에게 매우 좋은 보호와 매우 좋은 안보를 제공할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 또 “오늘 모든 것이 잘 되면 우리는 3자회담을 할 것”이라며 자신과 젤렌스키 대통령에 푸틴 대통령까지 참여하는 3자 회담을 추진한다는 목표를 밝혔다. 그러면서 “우리는 러시아와 협력하고, 우크라이나와 협력할 것”이라고 말했다. 이어 “오늘 (젤렌스키 및 유럽 정상들과의) 회담이 끝나면 푸틴과 통화하게 될 것”이라고 말했다.

젤렌스키 대통령은 “우리는 매일 (러시아의) 공격을 받는다. 이 전쟁을 멈춰야 한다”며 “3자 (회담)에 준비가 됐다”고 강조했다. 젤렌스키 대통령은 또 우크라이나의 전후 안보 보장을 위해 ‘미군, 정보, 장비’ 등 미국에 무엇을 바라느냐는 취재진 질문에 “모든 것”이라고 답했다. 그는 유럽 정상들과의 다자회담을 시작하면서는 트럼프 대통령과 “역대 최고의 대화”를 나눴다며 “첫번째는 안전 보장”이라고 언급하기도 했다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO•나토) 사무총장, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령 등은 이날 우크라이나에 대한 지지를 표명하기 위해 워싱턴에 왔다.

다만 젤렌스키 대통령은 “정말 중요한 것, 모든 민감한 문제, 영토 등을 3자회담으로 정상급에서 논의할 것”이라며 “트럼프 대통령이 이런 회담을 조직하려고 노력할 것”이라고 말했다. 미국이 우크라이나에 대한 안전 보장을 하더라도 우크라이나는 러시아에 적지 않은 영토 양보를 해야 할 것으로 보인다. 러시아는 지난 15일 알래스카 회담에서 루한스크와 도네츠크 지역을 전부 넘겨받는 조건으로 우크라이나에 북부 수미, 하르키우 지역 일부를 돌려주고, 헤르손·자포리자 전선을 현 상태로 동결하겠다고 미국에 제안한 것으로 알려졌다. 또 2014년 강제병합한 크름반도의 러시아 편입을 공식 인정해 달라고 요구한 것으로 전해졌다. 이와 관련해 미국이 러시아의 일부 양보를 받았다고 주장하고 있지만, 실제 어떤 양보를 했는지는 알려지지 않았다.

뉴욕타임스(NYT)는 “평화 진전의 구체적 내용이 거의 나오지 않았다”며 “불확실한 안보 보장과 맞바꿔 영토를 포기할지, 아니면 입장을 고수하다가 트럼프의 분노를 다시 불러올 위험을 감수할지 젤렌스키는 어려운 선택에 직면할 것”이라고 지적했다.

이날 회담은 2월 백악관에서 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령, J D 밴스 미국 부통령 사이에 고성이 오간 것과 달리 절제되고 화기애애한 분위기에서 진행됐다. 평소 입는 군복 대신 검정색 양복과 넥타이, 셔츠를 입은 젤렌스키 대통령은 멜라니아 트럼프 여사가 우크라이나 전쟁 피해 아동을 위해 푸틴 대통령에게 서한을 보낸 데 대해서도 별도로 감사를 표시했다. 젤렌스키 대통령은 또 트럼프 대통령에게 “이 살인과 전쟁을 멈추기 위한 노력, 개인적인 노력에 감사드린다”고 말했다. 젤렌스키 대통령은 부인 올레나 젤렌스카 여사가 멜라니아 여사에게 보내는 편지도 전달했다.

