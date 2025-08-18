영덕군, 한여름의 워터 페스티벌 ‘여름 대축제’ 성료

경북 영덕군은 지난 16일 영덕군민운동장에서 어린이와 가족 등 1000여 명이 참여한 가운데 ‘제28회 영덕 어린이 여름 대축제’를 성황리에 개최했다고 18일 밝혔다.

영덕청년회의소가 주관한 이번 행사는 지난 3월 말 발생한 초대형 경북산불로 연기된 어린이날 기념행사를 대신한 것으로, 산불을 극복하는 의미에서 지역 구성원들이 어우러지는 자리로 마련됐다.

제28회 영덕군 어린이 여름 대축제 모습. 영덕군 제공

이날 행사는 오십천어린이집 원아들의 댄스 공연을 시작으로, 어린이헌장 낭독, 모범 어린이 표창, 행운권 추첨, 어린이날 노래 제창 등으로 이뤄졌다.

특히, 본행사는 ‘신나GO, 즐겁GO, 함께하GO’를 주제로 놀이 중심의 프로그램들을 펼쳐져 지역사회가 화합하고 함께 즐기는 한마당이 펼쳐졌다.

축제 현장에는 워터슬라이드, 풀장, 장애물 에어바운스 등 물놀이 시설이 설치돼 어린이들이 함께 즐길 수 있는 공간이 조성됐다.

끼와 재능을 가진 어린이들이 장기를 뽐낼 수 있는 ‘스타킹’ 행사도 함께 진행됐다.

영덕군은 최근 무더운 날씨를 대비해 축제장 곳곳에 쉼터 공간을 충분히 마련하고, 안전 관리 인력을 적소에 배치하는 등 쾌적하고 안전한 축제 운영을 통해 참여자들로부터 큰 호응을 받았다.

김광열 영덕군수 내외가 행사권 추첨에 당첨된 군민과 기념촬영을 하고 있다.

영덕청년회의소 권병수 회장은 “여름의 끝자락에서 회원들과 땀 흘려 준비한 행사에 많은 어린이와 가족께서 행복하고 안전하게 즐기는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다”며, “내년에도 영덕청년회의소와 함께 더 풍성한 어린이 대축제가 될 수 있도록 착실히 준비해 나갈 것”이라고 소감을 전했다.

김광열 영덕군수 “어린이날 행사가 대형산불로 연기된 만큼 어린이들과 가족들에게 더 큰 선물이 될 수 있도록 이번 행사를 더욱 정성껏 마련했다”며, “아이들의 웃는 얼굴이 지역을 밝게 물들일 수 있도록 산불 피해를 극복하고 더 나은 미래를 준비하겠다”라고 밝혔다.

영덕=이영균 기자 lyg0203@segye.com

