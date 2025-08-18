日·독일, 첫 외교장관 전략대화…북한·우크라 정세 등 논의

일본과 독일 외교장관이 18일 도쿄에서 첫 전략 대화를 개최해 국제 정세를 논의했다.



일본 외무성과 교도통신 등에 따르면 이와야 다케시 일본 외무상과 요한 바데풀 독일 외무장관은 이날 회담에서 우크라이나 정세에 관해 의견을 교환하고 우크라이나의 공정하고 영속적 평화 실현을 위해 긴밀히 협력해 가기로 했다.

이와야 다케시 일본 외무상과 요한 바데풀 독일 외무장관이 18일 도쿄에서 회담한 이후 공동 기자회견을 하고 있다. EPA연합뉴스

양측은 북한의 핵·미사일 문제와 납치 문제를 논의했으며 인도·태평양, 중동·아프리카 정세에 대해서도 대화를 나눴다.



또 외교·국방 장관(2+2) 회의 조기 개최, 방위장비·기술 협력을 통한 안보 분야 연계를 추진하기로 했다.



아울러 양국 외교장관은 반도체와 중요 광물 공급망 강화를 위해 올가을 제2회 실무급 '경제안보 협의'를 열기로 했다.



이와야 외무상은 이날 회담 이후 회견에서 중국의 해양 진출 움직임을 염두에 두고 "유럽·대서양과 인도·태평양은 불가분"이라며 "주요 7개국(G7) 회원국인 일본과 독일이 긴밀히 협력하는 것이 중요하다"고 말했다.



바데풀 장관은 "대만해협과 동중국해·남중국해에서 긴장이 고조되면 각 지역의 안보에 큰 영향을 미친다"며 중국을 견제했다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]