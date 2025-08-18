20만원대 ‘가성비’ 태블릿 나왔다…샤오미, ‘레드미 패드 2’ 출시

중국 IT 기업 샤오미의 한국 법인 샤오미코리아는 18일 ‘레드미 패드 2(Redmi Pad 2)’를 출시했다고 밝혔다. 샤오미코리아 제공

중국 IT 기업 샤오미의 한국 법인 샤오미코리아는 18일 ‘레드미 패드 2(Redmi Pad 2)’를 출시했다고 밝혔다.

이 제품은 △278.1mm(약 11인치) 2.5K 초고해상도 디스플레이 △Dolby Atmos® 지원 쿼드 스피커 △9000mAh(typ) 대용량 배터리를 갖췄다.

영상 시청, 게임, 독서 등 다양한 콘텐츠 환경에서 뛰어난 시각·청각 경험을 제공한다.

최신 ‘Xiaomi HyperOS 2’ 탑재로 샤오미 스마트폰과의 연동성을 강화했으며, 파일 전송·화면 공유·멀티스크린 협업 등 다양한 연결 기능을 지원한다.

이날 오전 10시부터 샤오미 공식 온라인몰과 Xiaomi 스토어 IFC몰 서울 여의도점에서 만날 수 있다.

신제품 판매 가격은 21만9800원부터 시작한다.

샤오미코리아는 신제품 출시를 기념해 다음달 14일까지 구매 고객 전원에게 패드 커버를 무료로 증정하고, ‘레드미 스마트 펜’을 10% 할인가에 판매하는 이벤트를 진행한다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

