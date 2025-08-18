[단독] 금정산 국립공원 지정 지연에… 정부예산 전액 삭감

올해 상반기 절차 완료를 목표로 했던 부산 금정산 국립공원 지정이 계속 미뤄지고 있는 가운데 2026년도 정부 예산안에 관련 예산이 한 푼도 반영되지 않을 전망이다. 최근 환경부가 금정산 국립공원 지정 관련 예산 약 40억원 반영을 요구했지만 기획재정부가 받아들이지 않았다. 연내 금정산 국립공원 지정조차 어려워질 수 있다는 전망이 나온다.



18일 세계일보 취재를 종합하면 환경부는 2026년도 정부 예산안을 심의 중인 기재부에 국립공원공단 출연금 형태로 금정산 국립공원 신규운영 예산 4억4400만원과 국립공원 및 지질공원 사업 명목으로 금정산 신규 지정·관리 예산 38억원을 요구했다.

금정산 자락을 따라 자리한 금정산성 모습. 금정구청제공

그러나 금정산 국립공원 예산 총 42억4400만원은 기재부 심의에서 전액 삭감됐다. 금정산 국립공원 지정 절차가 완료되지 않았다는 이유에서다.



연초에 주민설명회·공청회가 완료됐고 올 2∼4월 중 관련 지자체장 의견 청취도 마친 상태다. 12·3 비상계엄으로 올 6월 대선이 열리면서 이후 중앙부처 단위에서 진행돼야 할 절차가 한동안 멈춰선 상태다. 현재 산림청 중앙산지관리위원회·국토교통부 중앙도시계획위원회 심의를 남겨둔 상태로, 두 위원회를 거치면 환경부 국립공원위원회가 최종적으로 지정·고시 절차를 밟게 된다.



환경부 측은 올해 안에 이 같은 금정산 국립공원 지정 절차가 마무리되는 걸 전제로 2026년도 정부 예산안에 관련 예산을 반영해달라고 요청했다. 사실상 예산 확보가 이뤄지지 않으면서 지정·고시를 가까스로 마무리한다고 해도 일정 예산이 소요되는 사업 추진엔 한동안 차질을 빚을 수밖에 없다. 국립공원공단 관계자는 “예산 반영 여부와 무관하게 올해 안에 금정산 국립공원 절차를 마무리짓는 것을 목표로 하고 있다”며 “지정 고시 후 다시 예산 확보 절차를 밟을 것”이라고 말했다.



2026년도 정부 예산안을 작업 중인 기재부는 이달 말까지 각 부처 요구 예산에 대한 심의를 진행할 예정이다. 정부 예산안은 오는 9월2일 국회에 제출되면 심의·의결을 거쳐 12월2일 본회의에서 최종 확정된다.

김승환 기자 hwan@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]