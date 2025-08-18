이재명 대통령 “언론이 고의적 왜곡 땐 책임 물어야”

이재명 대통령은 18일 “정부를 감시하거나 견제하는 언론의 역할도 중요하지만 고의적인 왜곡을 하거나 허위 정보를 알린다면 신속히 수정하도록 해야 한다”며 “그에 대한 책임도 물어야 하는 것이 마땅하다”고 말했다.

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 을지 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 참석자들이 외국에서 허위나 조작 뉴스에 대해 엄중한 단속을 한다는 의견을 듣고 이렇게 언급했다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑에서 전했다.



이 대통령은 허위 뉴스에 대한 대응 사례 등을 듣고 “좋은 내용인 것 같다”며 “미디어의 변화라는 흐름을 따라가더라도 허위·조작 뉴스는 반드시 해결해야 하는 문제”라고 강조했다고 강 대변인은 전했다. 이 대통령은 대선 과정에서부터 가짜 뉴스에 대한 위험성을 꾸준히 강조해오고 있다.



이날 국무회의에서는 문화체육관광부의 정부 홍보 효율화 방안이 보고되고, 토론이 이어졌다고 대통령실은 설명했다. 이 대통령은 정부 부처의 홍보 실적 평가 기준을 재점검해야 한다면서 각 부처의 자체 홍보 수단 및 운영 실태를 파악해 보고해 달라고 지시했다고 강 대변인은 말했다.



이 대통령은 “정부 정책을 국민에게 정확하게 설명하고 정책 효과를 체감할 수 있게 하는 게 중요하다”면서 “돈을 주고 홍보하는 것보다 직접 국민과 얼굴을 맞대고 소통하는 게 중요하다. 공급자의 편의보다는 수용자인 국민의 입장에서 끊임없이 고민해 더 나은 대안을 마련해 달라”고 당부했다고 대통령실은 전했다. 이 대통령은 민감한 핵심 쟁점인 경우 국민께 알리는 공론화 과정을 반드시 거쳐야 한다면서 최대한 속도를 내더라도 졸속화되지 않게 잘 챙겨 달라고 강조했다.

박영준 기자 yjp@segye.com

