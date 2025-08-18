“현대차 3代, 韓 제조강국 도약 큰 역할”

현대자동차그룹 정주영 창업회장·정몽구 명예회장·정의선 회장 등 3대(代) 경영진이 글로벌 자동차산업에 지대한 영향력을 발휘한 인물들로 선정됐다.



세계적 권위를 지닌 미국 유력 자동차 매체 ‘오토모티브 뉴스’는 올해 창간 100주년을 맞아 18일 정 창업회장 등 3명을 ‘100주년 기념상’ 수상자로 발표했다.

2006년 기아 미국 조지아공장 투자계약식에서 정몽구 현대자동차그룹 명예회장(뒷줄 왼쪽)이 지켜보는 가운데 정의선 회장(앞줄 왼쪽)과 서니 퍼듀 조지아주지사가 투자계약서에 서명한 후 악수하고 있다. 현대자동차그룹 제공

오토모티브 뉴스는 이날 ‘정의선 현대차그룹 회장이 가문의 유산을 기반으로 현대차, 기아, 제네시스를 새로운 위상으로 도약시키다’라는 제목의 특집기사를 통해 정 회장을 비롯한 현대차그룹 3대 경영진에 대해 집중 조명했다.



이 매체는 선정 이유에 대해 “2020년 정의선 회장이 현대차그룹 회장에 취임했을 때 단순히 세계적인 자동차기업의 최고 경영자에 오른 것이 아니라 정주영 창업회장과 정몽구 명예회장이 수십년에 걸쳐 일궈온 원대한 비전, 불굴의 의지, 끊임없는 혁신의 유산을 이어받았다”고 했다. 이어 “현재 정의선 회장은 과거의 ‘패스트 팔로어’에서 이제는 디자인, 품질, 기술 측면에서 진정한 리더로 변모시키는 등 현대차그룹을 새로운 차원으로 끌어올렸다”며 “정의선 회장의 리더십 아래 현대차그룹은 전기차, 모터스포츠, 안전 분야에서 선두주자로 자리매김했으며, 로보틱스와 AAM(미래 항공 모빌리티) 같은 새로운 분야로도 진출했다”고 설명했다.



오토모티브 뉴스는 현대차그룹 3대 경영진이 한국전쟁의 폐허 속에서 나라를 재건하고, 오늘날 세계적 제조 강국이자 자동차 강국으로 변모시키는 데 핵심적인 역할을 했다고 강조했다.



정 회장은 오는 9월 미국 디트로이트에서 열리는 ‘오토모티브 뉴스 콩그레스’에 참가해 대표로 ‘100주년 기념상’을 수상하고, K C 크레인 오토모티브 뉴스 대표와 좌담회를 가질 예정이다.

