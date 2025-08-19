美 관세 타격 車협력사 6300억원 우대 금융

미국 정부의 품목관세로 타격을 입은 자동차 산업을 지원하기 위해 민관협력 금융 상품이 탄생했다. 현대차·기아와 하나은행이 400억원을 출연하고 무역보험공사가 이를 기반으로 자동차 협력사 대상 우대금융 상품을 지원한다.

김정관 산업통상자원부 장관은 18일 충남 아산시에 있는 자동차부품 제조·수출기업 디와이오토를 방문해 수출금융 지원 업무협약식 및 업계 간담회에 참석했다. 디와이오토는 자동차용 와이퍼 모터, 선루프 모터 등을 생산해 현대차·기아에 납품하는 기업이다.

김정관 산업통상자원부 장관이 18일 충남 아산시 다와이오토에서 '미국 관세 대응을 위한 릴레이 간담회'를 주재하고 있다. 산업통상자원부 제공

이날 맺은 수출금융 지원 업무협약은 미 관세조치로 수출 여건이 어려운 상황에서 자동차 분야 수출 공급망을 강화할 목적으로 마련됐다. 현대차·기아가 100억원, 하나은행이 300억원을 투입해 총 400억원 규모 재원을 출연하고 이를 기반으로 무역보험공사가 6300억원 규모 우대금융을 자동차 협력사에 지원한다. 일반 기업이 무역보험기금에 출연하기는 이번이 처음이다.

대기업과 중소기업, 금융업계와 정부 기관의 협력으로 협력사들은 완성차 업체로 납품하기 위한 부품 제작자금을 저리에 고한도로 확보할 수 있게 됐다. 현대차·기아 협력사들은 하나은행으로부터 금리를 최대 2%포인트 인하해 대출받을 수 있으며 무역보험공사는 보증 한도를 상향하고 보증기간도 기존 1년에서 3년으로 연장, 보증료율은 1%에서 0.65%로 인하한다. 이번 협약 상품으로 디와이오토는 200억원 규모 자금을 확보하며 앞으로 다른 협력사들에도 상품 지원을 확대할 방침이다.

장영진 무역보험공사 사장은 “중소중견기업 지원은 한 해 100조원 이상이지만 간접수출 지원은 처음”이라며 “앞으로 이런 지원을 확대하고 운전자금과 해외투자 자금 지원을 활성화하겠다”고 말했다. 김 장관은 “미국 관세에 대응해 금융, 마케팅 등을 통한 부정적 영향 최소화에 노력하겠다”며 “수출기업이 체감하고 신뢰할 수 있게 경영환경을 개선하고 근본적으로 어떤 외풍에도 흔들리지 않게 압도적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

아산=박유빈 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]