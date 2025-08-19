LPG 충전소서 ‘셀프 충전’… 11월부터 가능해진다

올해 11월부터 액화석유가스(LPG)도 일반 주유소에서처럼 소비자가 직접 충전할 수 있게 된다. 공정거래위원회는 18일 이 같은 내용의 ‘2025년 상반기 경쟁제한적 규제 개선 방안’을 발표했다.

기존에는 일반 주유와 달리 LPG를 충전하기 위해서는 충전사업소 직원이 직접 충전해야 했지만 인건비 부담 등을 이유로 충전사업소가 야간·공휴일에 운영하지 않거나, 휴·폐업하는 사례까지 이어지자 정부가 규제 개선에 나선 것이다.

반려동물용 샴푸나 린스 등 일부 동물용 의약외품의 제조관리자 자격이 연내 완화된다. 기존에는 약사나 한의사인 관리자를 반드시 둬야 했는데, 일정 수준의 학력이나 경력으로 바뀔 예정이다.

건강기능식품 유통전문판매업자가 독자 개발한 원료의 권리 확보 방안도 연내 시행된다. 기존에는 독자 개발한 원료에 대한 개별 규격 인정 신청이 건강기능식품 제조업자, 공공기관 등에 한해서만 가능했는데, 자체 연구개발이 가능한 유통전문판매업자에게도 신청 자격을 부여한다.

