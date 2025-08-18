대구도시개발공사 ‘2030 디지털전환 선포식’…“시민 체감형 서비스 본격화”

대구도시개발공사는 최근 창사 37주년 기념식을 열고 ‘2030 디지털전환(DX) 선포식’을 개최했다고 18일 밝혔다.

디지털 기반의 안전하고 살기 좋은 도시 조성을 위한 신기술 기반 업무 혁신과 고객 만족을 실현하겠다는 취지다.

창사 37주년을 맞아 ‘2030 디지털전환 선포식’을 열고 전 직원이 퍼포먼스를 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

디지털 전환은 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 클라우드 등 첨단 기술을 활용해 비즈니스 모델을 혁신하는 전략이다.

앞서 공사는 △대표 홈페이지 전면 재구축 △임대주택 청약센터 구축 △주거복지 시설관리시스템 도입 등 다양한 디지털 기반 서비스를 통해 시민 편익을 높여왔다.

또한 △IoT·AI 융합 원격검침 및 고독사 예방 시스템 △모바일 오피스 △업무 자동화(RPA) 등 디지털 과제를 추진하며 일하는 방식의 혁신에도 속도를 내고 있다.

정명섭 공사 사장은 “앞으로도 고객이 보다 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 디지털 기반 경영 실현에 앞장서겠다”며“지난 37년간 해왔던 것처럼 대구대공원 아파트 건립, 제2수성알파시티, 제2국가산업단지 조성 등 대구의 발전과 시민의 더 나은 삶을 위한 공사의 역할과 책임에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]