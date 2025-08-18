유승준 "너희는 약속 다 지키고 사냐"…4년 만에 유튜브 컴백

가수 유승준이 '병역 의무 기피'로 입국이 금지된 가운데 4년 만에 유튜브 활동을 재개했다.

유승준은 지난 17일 자신의 유튜브 채널에 '유승준 컴백? 브레이킹 뉴스! 유승준 aka YSJ 해즈 리턴드?(BREAKING NEWS! Yoo Seung Jun aka YSJ has returned?)'라는 제목의 영상을 올렸다.

유승준은 "앞으로 유튜브를 통해 제 삶의 작은 부분들을 여러분들과 함께 나누고 또다시 소통하려고 한다. 많은 사랑과 성원 부탁한다"고 전했다.

이날 공개한 영상엔 가족, 지인과 시간을 보내고 있는 자신의 일상 모습을 담았다.

유승준은 "하물며 네가 나를 모르는데 난들 너를 알겠느냐. 네가 뭔데 판단하냐. 너희들은 한 약속 다 지키고 사냐"라며 웃기도 했다.

그러면서 "눈물 없이 말할 수 없다. 아무것도 없이 시작해서 여기까지 왔다. 돌아보면 뭐 그렇게 손해 본 게 있을까 싶다"면서 "지금까지 버텨온 것만 해도 기적이다. 그냥 이렇게 끝내기에는 아직 못다 한 꿈과 열정이 식지 않아서 꿈꾸는 것이 포기가 안 된다. 인생은 너무 짧으니까"라고 덧붙였다.

1997년 1집 '웨스트 사이드'로 데뷔한 유승준은 '가위' '나나나' '열정' 등의 히트곡을 내며 톱가수로 떠올랐다. 독실한 기독교인으로 '바른 청년 이미지' 덕을 봤다. 당시만 해도 연예계에는 입대 기피가 흔했다. 유승준은 자진 입대할 것이라고 수차례 공언하며 성원을 받았다.

하지만 2002년 입대를 앞두고 돌연 한국 국적을 포기했다. 그해 2월 인천국제공항에 내렸으나 입국심사를 통과하지 못한 채 6시간 머물다가 돌아갔다. 출입국관리법 11조에 따라 입국이 금지됐다. '대한민국의 이익을 해칠 우려'가 있는 사람의 입국을 금지할 수 있는 조항이다. 2003년 장인상을 당해 잠시 왔다갔지만 여전히 입국이 금지다.

최근 유승준의 팬들이라고 주장하는 일부 누리꾼이 유승준의 광복절 사면을 요구했다. 유승준은 그러자 소셜 미디어를 통해 "나는 사면을 원한 적도 없다. 내가 누군지도 모르는 사람이 제출한 성명문 때문에 이렇게 불편을 겪어야 하나. 명예회복을 위해 입국을 원했던 것"이라고 반응했다.

