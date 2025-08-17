경북문화관광공사, ‘싱가포르 NATAS Holidays 2025’ 참가

경북문화관광공사는 지난 15~17일까지 싱가포르 엑스포에서 열린 ‘싱가포르 NATAS Holidays 2025’에 참가해 외국인 관광객 유치를 위한 적극적인 홍보 활동을 펼쳤다고 18일 밝혔다.

이번 관광박람회는 예년 기준 약 10만 명 이상의 관광업계 관계자와 방문객이 찾는 동남아 최대 규모의 여행·관광 박람회다.

경북문화관광공사,‘싱가포르 NATAS Holidays 2025 ’홍보부스 모습. 공사 제공

경북 홍보부스에는 현지 여행업계와 일반 소비자를 대상으로 K-드라마 촬영지, 유네스코 세계유산 등 경북의 풍부한 관광자원을 집중 홍보했다.

특히, 올해 경북 경주에서 개최되는 2025 APEC 정상회의를 계기로 글로벌 시장에서의 경북의 위상을 알리는 기회를 가졌다.

공사는 박람회 기간 동안 경북관광 설문조사 이벤트를 진행해 현지 관광 시장 트렌드를 파악했으며, SNS 팔로우 이벤트를 통해 실질적인 여행 정보를 제공하고 기념품을 증정해 호응을 얻었다.

이상훈 마케팅사업본부장은“2025 APEC 정상회의가 경북에서 개최되는 만큼, 이번 싱가포르 NATAS Holidays 2025 참가를 계기로 동남아 시장에 경북의 인지도를 더욱 높일 수 있는 계기가 됐다”며“ 앞으로도 경북의 매력적인 관광 자원을 적극적으로 알리고 홍보 마케팅을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

