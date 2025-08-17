“미안하다” 메모…‘이태원 참사’ 우울증 앓던 소방대원 실종

인천의 한 소방대원이 일주일 넘게 실종돼 경찰과 소방당국이 수색을 벌이고 있다. 실종된 소방대원은 2022년 이태원 참사 현장을 겪은 후 우울증을 앓던 것으로 알려졌다.

17일 인천소방본부에 따르면 소방대원 A(30)씨가 지난 10일부터 연락이 두절된 상태다. A씨는 가족과 친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남긴 것으로 전해졌다.

지난 10일 실종된 소방대원 A씨. 연합뉴스

A씨는 지난 10일 오전 2시30분쯤 남인천요금소를 빠져나온 뒤 우측 갓길에 차를 정차한 후 사라졌고, 휴대전화의 마지막 신호는 남동구 서창동 모 아파트 근처에서 잡혔다.

A씨는 2022년 이태원 참사 사건 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 진단을 받고 치료를 받아 왔던 것으로 전해졌다.

A씨는 실종 당시 검은색 모자와 상·하의, 흰색 슬리퍼 차림이었다. 그의 가족은 전단을 제작해 배포하며 A씨의 행방을 찾고 있다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

