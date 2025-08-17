[속보] 영화 ‘독립군’ 관람 李 대통령 “광복 80주년 의미 다시금 새기길 기대”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 서울 용산 아이파크몰 CGV에서 영화 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’을 관람한 후 시민들과 인사하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 17일 “홍범도 장군의 삶을 통해 대한민국 토대가 어떤 희생과 헌신 위에 세워졌는지 깨닫고, 영화가 우리에게 던지는 질문과 광복 80주년의 의미를 다시금 새기게 되기를 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 용산 아이파크몰 CGV에서 시민들과 함께 영화 ‘독립군:끝나지 않은 전쟁’을 관람한 후 이같이 말했다고 대통령실 강유정 대변인이 서면브리핑에서 전했다. 이 대통령은 “광복 80주년에 의미 있는 영화를 국민들과 함께 관람하게 돼 뜻깊다”고도 했다.

이 대통령과 부인 김혜경 여사는 사전 추첨으로 모집한 일반 시민 119명과 영화를 관람했다. 영화를 연출한 문승욱 감독을 비롯해 내레이터로 참여한 배우 조진웅, 정종민 CJ CGV 대표이사, 홍범도장군기념사업회 이사장인 더불어민주당 박홍근 의원과 배우 이기영·안재모 씨 등도 동석했다.

‘독립군:끝나지 않은 전쟁’은 광복 80주년을 맞아 홍범도 장군의 무장투쟁 역사를 따라가며 국군의 뿌리를 되짚는 영화이며, 1920년 봉오동 전투부터 2023년 육군사관학교 흉상 철거 논란까지 다뤘다.

