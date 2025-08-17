자치경찰제 확대 앞두고… 현장선 우려 왜?

이재명정부가 국정과제로 자치경찰제 전면시행을 내걸면서 경찰 사이에서는 지역 불균형과 업무혼란을 우려하는 목소리가 나오고 있다. 국가경찰과 지역경찰 업무를 일일이 구분하고 행동하기 쉽지 않다는 것이다.



17일 경찰에 따르면 경찰청은 국가경찰과 지역경찰을 이원화하는 각 자치경찰 유형별 장단점을 대통령 직속 국정기획위원회에 보고했다. 정부는 조만간 범정부 협의체를 구성해 자치경찰 유형을 확정하고 시범운영할 계획이다.

2021년 문재인정부의 검찰개혁과 함께 도입된 현행 자치경찰제는 지방자치단체에 자치경찰위원회가 있지만 인사·조직에서는 국가경찰이 주관하는 형태다. 이재명정부에서는 이 대통령이 지자체장 출신인 만큼 이원화 체제가 완성될 것이라는 전망이 나온다.



현재 논의되는 안 중에는 세종형 모델과 서울시 모델에 무게가 실리고 있다. 세종형은 지구대·파출소 운영과 112 신고 출동을 기존처럼 국가경찰이 담당하고 자치경찰은 커뮤니티치안센터를 지역마다 구성해 순찰활동 등 범죄예방 업무를 맡는 방식이다. 프랑스와 스페인을 참고했다. 서울형은 지방경찰청과 산하 경찰서, 지구대·파출소를 전부 자치경찰이 맡는 것이다. 영미권 형태로 국가경찰은 안보, 외사, 정보 등만 맡는다. 가장 급진적인 방식이지만 조직체계만 변화해 인력효율화 측면에서 장점이 있다.



다만 현장에서는 벌써 지역경찰 확대에 대한 우려가 크다. 한 경찰관은 “경찰 조직은 국가공무원이라는 인식이 큰데 지자체 소속이 되면 반발이 클 것”이라며 “경찰이 지자체장의 입맛에 따라 움직일 우려도 있다”고 말했다. 지구대 소속 한 경찰관은 “서울 25개 자치구만 봐도 업무 불균형이 굉장히 큰데 자치경찰이 되면 지역 치안격차가 심해질 수 있다”고 걱정했다.



황문규 중부대 교수(경찰행정학)는 “어떤 형태의 자치경찰이 되든 인력 손실을 최소화하는 방향으로 이뤄져야 한다”고 조언했다. 황 교수는 “자치경찰이 생기면 또 다른 관서가 생기고 인력 간 중복업무도 늘어날 수 있다”며 “경찰이 현장 인력 부족에 시달리는 상황에서 가장 안정된 모델로 설계해야 한다”고 강조했다.

