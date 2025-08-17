독립기념관장 “광복은 연합국 선물”… 與 “헛소리, 파면해야”

김형석(사진) 독립기념관장의 광복 80주년 경축식 기념사를 두고 논란이 이어지고 있다.



17일 독립기념관 등에 따르면 김 관장은 지난 15일 독립기념관 겨레의 집에서 열린 광복절 경축식 기념사에서 “광복을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말했다. 그는 “이런 시각에서 해방 이후 우리 사회에서 지식인들의 필독서이던 함석헌의 ‘뜻으로 본 한국 역사’에는 ‘해방은 하늘이 준 떡’이라고 설명한다”며 “이 같은 해석은 ‘항일 독립전쟁 승리로 광복을 쟁취했다’는 민족사적 시각과는 다르다”고 밝혔다.



김 관장은 1932년 윤봉길 의사의 상하이 훙커우공원 의거에 대해 “윤봉길이 조국 독립을 위해 자기 목숨을 희생하면서도 두 아들은 과학자가 되기를 소망했던 것처럼 역사의 이면에는 다양성이 존재한다”며 “역사를 이해하는 데 다양한 해석이 존재하지만, 그 다름이 국민을 분열시키는 정쟁의 도구가 되어서는 안 되며, 이제는 역사전쟁을 끝내야 한다”고 강조했다.

김 관장의 발언이 알려지자 더불어민주당 김병기 원내대표는 16일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “지난해 윤석열이 지명한 김형석이 한 일은 독립운동 부정이 전부다”며 “헛소리를 아무렇지도 않게 지껄이는 자가 독립기념관장이라니 전 세계가 비웃을 일”이라고 정부에 김 관장의 파면을 촉구했다.



광복회는 성명을 내고 “김 관장의 망언은 독립운동 가치를 정면으로 훼손하는 뉴라이트 역사관의 핵심 발언”이라며 “대한민국 정체성을 좀먹는 김 관장의 즉각 해임과 감사, 그리고 수사에 착수할 것을 정부에 촉구한다”고 밝혔다.



김 관장은 반박 보도자료에서 “함석헌의 해석이 민족사적 시각과 다른 것이라고 지적하면서 3·1운동과 임시정부의 독립투쟁을 구체적으로 밝혔다. 일부 언론에서 내용을 왜곡 보도했다”고 주장했다. 윤봉길 의사의 유언에 대해서는 “윤 의사의 유언을 폄훼한 적이 없다”고 밝혔다.

