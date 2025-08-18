K푸드 열풍인데 불황에 ‘쓴맛’… ‘불닭’만 제대로 ‘매운맛’

국내 수요 식품사들이 부진한 2분기 성적표를 받아들었다. 세계적인 한류 열풍으로 K푸드의 해외 시장 성장세가 가파르지만 내수 부진에 따른 국내 사업 실적 악화가 기업들의 발목을 잡았다. 식품사들은 성장동력을 확보하기 위해 해외 사업을 앞다퉈 확대하고 있는데, 수익성 악화로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다.



17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국내 주요 식품사 대부분의 2분기 영업이익이 전년 동기보다 줄었다. 식품사들은 올해 들어 비용 상승 등을 이유로 가격 인상을 단행했지만 부진을 면치 못했다. 소비 심리가 살아나지 못하고 내수 부진이 이어진 데다 원재료비 부담, 고환율 등 비용 상승이 실적 악화 요인으로 꼽힌다.

일본 도쿄에 있는 돈키호테 매장에 비비고 전용 매대가 설치됐다. CJ제일제당 제공

◆2분기 실적 ‘흐림’



식품 업계 1위인 CJ제일제당은 1분기에 이어 2분기 영업이익도 줄어든 것으로 집계됐다. CJ제일제당의 영업이익(CJ대한통운 제외)은 2351억원으로 지난해 동기보다 11.3% 줄었고, 매출은 4조3224억원으로 0.2% 감소했다. 핵심사업인 식품 부문 실적이 악화한 영향이 크다. 식품사업 영업이익은 901억원으로 34% 줄었다. 내수 부진으로 인해 국내 식품사업 매출이 1조3185억원으로 5% 감소했다.



대상 영업이익은 408억원으로 8.1% 감소했다. 대상은 2분기 실적이 다소 나빠졌지만 상반기 기준 영업이익은 981억원으로 전년보다 6.5% 증가했다고 밝혔다. 대상 관계자는 “내수 소비 부진에도 글로벌 식품 성장 및 원가 효율 운영을 통한 실적 개선을 위해 노력했다”며 “유럽의 중국산 라이신 반덤핑 관세 부과에 따라 라이신 판매 단가가 오르고 판매량이 늘었으며 스페셜티 판매도 확대했다”고 설명했다.



롯데웰푸드와 농심 영업이익은 343억원, 402억원으로 각각 45.8%, 8.1% 줄었다. 롯데웰푸드는 해외 법인 매출이 11.2% 증가했지만 국내 사업 매출은 0.6% 감소했다. 롯데웰푸드의 경우 상반기 국제 카카오 가격이 급등해 초콜릿 제품 원재료 부담이 컸다. 농심은 증권사 실적 추정치를 20% 넘게 밑돌아 기대 이하 성적표를 받았다.

SPC삼립은 실적이 가장 크게 떨어졌다. 2분기 영업이익이 67.5% 급감해 88억원에 그쳤다. 5월 시화 공장에서 발생한 사망사고로 공장 가동이 중단되면서 수익성 악화를 피하지 못한 것으로 보인다. 오뚜기와 빙그레도 영업이익이 각각 26.8%, 40.3% 감소했고, CJ프레시웨이, 매일유업 등도 영업이익이 줄었다.



주요 식품사 10곳 중 영업이익이 오른 곳은 두 곳뿐이다. 불닭 열풍을 이어가는 삼양식품은 또 한 번 성장했다. 2분기 매출과 영업이익이 모두 전년보다 30% 이상 늘었다. 매출은 30.3% 오른 5351억원, 영업이익은 34.2% 오른 1201억원이다. 상반기 기준으론 매출이 처음으로 1조원을 돌파했다. 영업이익률도 20%대를 유지했다.



성장동력은 해외 시장에서 나왔다. 최대 수출 시장인 미국과 중국에서 매출이 늘었고 유럽 법인도 성장하고 있다는 게 삼양식품 설명이다. 증권업계 추정치(1292억원)보다는 실적이 낮았는데, 브랜드 광고 비용을 확대한 데 따른 것으로 보인다. 삼양식품은 2분기 광고선전비를 지난해보다 75% 증가한 229억원으로 집계했다.



풀무원도 같은 기간 영업이익이 16.1% 증가한 196억원을 기록했다. 해외 식품 부문 매출이 29.6% 성장했다.



◆“살길은 수출뿐”



식품사 실적은 수출 실적에 따라 희비가 갈렸다. 삼양식품의 경우 지난해 수출 비중이 77%에 달해 내수 의존도가 낮다. 수출 비중이 65%인 오리온도 꾸준한 성과를 내고 있다. 오리온은 2분기 영업이익이 전년보다 0.2% 줄었는데, 내수 부진 악재를 해외 사업 실적으로 메꿨다. 내수 매출은 저조했으나 꼬북칩과 오!감자 등 수출량이 늘어나 수출이 11.6% 증가했다.

삼양식품 경남 밀양 제2공장 전경. 삼양식품 제공

식품 업계는 장기 침체에 빠진 내수 부진 영향을 최소화하면서 해외 시장을 확대해야 하는 과제를 안았다. 업계 관계자는 “수출 비중을 늘리지 못하면 성장은 불가능하다고 본다”면서도 “해외 시장을 노리려면 유통망 확보 등 투자 비용이 큰 탓에 쉽지 않다”고 말했다. 해외시장도 녹록진 않은 상황이다. K푸드가 가파르게 성장하는 미국 시장도 소비가 줄어드는 추세다. 네슬레를 비롯한 주요 미국 식품업체들의 2분기 실적이 좋지 않아 북미 소비가 위축됐다는 분석이 나오고 있다.



미국이 수입품에 부과하는 15% 관세도 부담이다. 현지 공장이 없는 식품사들은 가격 경쟁력 악화가 불가피할 전망이다.



식품 업계는 유럽 등 신시장을 공략하면서 현지 사업을 다각화하기로 했다. 이상 기후와 변동성이 큰 환율을 고려해 원재료 가격 부담이 심화할 것으로 예상되면서 수익성 방어에도 집중할 방침이다. 대상은 글로벌 식품 매출을 확대하고 천연 조미 소재·미세 조류 등 고수익 바이오 제품 포트폴리오를 운영해 수익성을 확보할 계획이다.



CJ제일제당은 일본에 세운 신규 만두 공장을 가동해 9월부터 현지에서 ‘비비고 만두’를 생산해 공급할 예정이다. 한류 열풍이 불붙은 일본 공략을 강화하고 헝가리 K푸드 신공장 구축에 나서는 등 생산기지 확대에 나섰다. 오리온은 유럽과 중국 등 주요 수출국에 수출량을 확대하고 가성비 제품 중심으로 품목을 다변화하기로 했다.

이정한 기자 han@segye.com

