[속보] 조국, 18일 김대중 전 대통령 묘역 참배…‘정치 행보’ 재개

조국혁신당 조국 전 대표가 지난 15일 서울 구로구 남부교도소에서 출소하고 있다. 뉴스1

이재명 정부의 특별사면으로 출소한 조국혁신당 조국 전 대표가 18일 김대중 전 대통령 묘역 참배로 ‘정치 행보’를 재개한다.

조국혁신당은 17일 언론 공지에서 “조 전 대표는 김 전 대통령 서거 16주기를 맞아 18일 오후 2시 서울현충원 김 전 대통령 묘역을 찾아 참배할 예정”이라고 밝혔다.

지난 15일 출소 후 조 전 대표는 별다른 공개 행보 없이 사회관계망서비스(SNS) 활동을 이어갔다. 출소 당일에는 ‘가족 식사’라는 글과 함께 찌개가 끓는 영상을 게재했고, 16일에는 수감 동안 읽은 책 사진을 ‘8개월 간의 폐문독서물(閉門讀書物)’이라는 글과 함께 올렸다.

조 전 대표는 지난달 출간한 옥중 신간 ‘조국의 공부’에서 석방되면 가장 하고 싶은 일로 가족과의 식사, 온수 목욕, 벗·동지와의 술 한잔 등을 꼽은 바 있다. 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의로 실형을 선고받고 수감된 조 전 대표는 광복절에 사면·복권됐다. 향후 지방선거나 국회의원 재보선으로 선출직으로 복귀할 것이란 전망이 많다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

