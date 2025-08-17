LH, 올 하반기 11.4조원 공사·용역발주…“공공주택 발주 확대”

한국토지주택공사(LH)는 올해 하반기 총 11조4000억원 규모의 공사·용역을 발주한다고 17일 밝혔다.

LH는 하반기 발주액 중 70% 수준인 8조원을 공공주택 건설공사 분야에 발주하기로 했다. LH는 “주택 공급 확대를 통한 부동산 시장 안정에 집중할 계획”이라고 설명했다.

올해 연간 공사·용역 발주 규모는 19조6000억원으로 확정했다. 이는 연초 계획이었던 19조1000억원보다 5000억원 늘어난 규모다. 지난해 계획(18조2000억원)과 비교해선 1조4000억원 증가했다.

김재경 LH 경영관리본부장은 “침체한 건설경기 회복과 주택공급 안정을 위해 지난해보다 발주계획을 확대한 만큼 월별·분기별 발주 일정 및 실적 등을 면밀히 관리해 차질없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

LH는 다음달까지 하반기 전체 물량의 73%인 8조300억원을 발주해 투자 집행 시기를 앞당기고, 민간 건설경기 활성화를 유도할 방침이다. 하반기 발주 예정인 주요 지구는 고양창릉 S-3·4블록 건설공사(4726억원), 남양주왕숙 4공구 조성 공사(2763억원), 인천계양 A10블록 건설공사(2121억원) 등이다. 유형별로는 공사 부문과 용역 부문이 각각 10조4000억원, 1조원 규모다. 발주계획의 세부 내용은 18일부터 LH 홈페이지 전자조달시스템에서 확인할 수 있다.

