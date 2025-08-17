21일부터 수능 원서 접수… ‘선택과목’ 결정해야 [입시톡톡]

21일부터 2026학년도 대학수학능력시험 원서 접수가 시작된다. 원서 접수 시 수험생들이 신중히 고민해야 할 것은 국어·수학·탐구영역 과목 선택이다. 접수 기간 후에는 선택과목 변경이 불가능해서다. 최근 많은 대학이 자연계열 선택과목 지정을 완화하는 흐름을 보이고 있지만, 수학 미적분·기하나 과학탐구 응시자에 가산점을 부여하는 경우도 있어 최종 과목 선택 전 희망 대학의 선발방식을 확인하는 것이 중요하다. 진학사 입시전략연구소는 “대학별 수시 수능최저 반영 과목, 정시 필수 응시과목 및 가산점 등을 확인해야 한다”고 조언했다. 17일 진학사 입시전략연구소가 대학별 선택과목 지정과 가산점 등을 정리했다.

◆수시 수능최저기준 ‘과탐’ 확인

9월에 진행되는 수시모집에서 일부 대학·전형은 수능최저학력기준을 적용한다. 이때 수학 특정 과목이나 탐구 과목 응시를 요구하기도 한다. 예를 들어 상당수 의약학계열 모집단위는 수학에서 미적분·기하, 탐구영역에서 과학탐구 응시가 필수다. 일반학과는 이런 과목 제한이 해제된 경우가 많지만, 국민대와 숭실대, 연세대 자연계열은 여전히 수능 최저기준 과목이 과학탐구로 한정돼 있다. 숭실대·연세대는 수학도 미적분·기하로 지정했다.

진학사 입시전략연구소는 “지난해 시작된 ‘사탐런’ 현상이 올해 더 심화되고 있다”며 “수능최저학력기준에서 특정 과목을 지정하는 경우 이를 충족하면 합격 가능성이 전년 대비 높아질 수 있다”고 설명했다.

◆정시 ‘가산점 vs 효율성’ 판단해야

정시에서는 과목 선택이 더 직접적으로 작용한다. 같은 원점수를 받아도 표준점수나 백분위 성적, 가산점 부여 여부에 따라 최종적인 유불리가 달라져서다. 또 계열 구분 없이 응시가 가능해도 자연계열 학과는 미적분·기하, 과학탐구에 가산점을 주는 경우가 많아 확률과 통계 또는 사회탐구를 응시했을 때 불리할 수 있다.

그렇다고 미적분·기하, 과학탐구 선택이 꼭 정답인 것은 아니다. 진학사 입시전략연구소는 “불리함이 다소 있더라도 시간 투자 대비 효율 측면에서는 확률과 통계나 사회탐구 선택이 유리할 수 있다”며 “이런 선택은 본인의 강점과 학습 여건 등을 고려해야 한다”고 조언했다. 선택 과목별 응시집단이 다른 만큼, 표준점수 분포가 달라질 수 있다는 점에도 유의해야 한다. 진학사 입시전략연구소는 “특정 과목이 쉬워 보여도 경쟁력 높은 학생이 많이 몰리게 된다면, 우수한 원점수를 받더라도 표준점수 이점이 줄어들 수 있다”고 설명했다.

◆가산점 여부, 규모 고려해야

올해 고려대, 서울시립대, 홍익대가 수능 응시과목 지정을 폐지하면서 수도권 대학 중 의약학계열 등 일부 특수학과를 제외하면 수학 및 탐구영역 선택과목에 제한을 두는 곳은 사실상 서울대가 유일하다. 또 비수도권 대학의 경우에도 의약학계열이나 거점국립대학의 일부 모집단위 외에는 과목 지정이 드물다.

다만 가산점을 부여하는 곳이 많고, 대학에 따라 그 규모 차이도 크다. 상명대의 경우 자연계열 지원 시 수학 미적분·기하에 10%, 명지대는 과학탐구에 10%의 가산점을 부여한다. 인문계열 모집단위에 지원 시 사회탐구에 가산점을 주는 대학도 있다. 서울시립대는 사회탐구를 2과목 선택할 때 3%의 가산점을 부여하고, 중앙대는 인문대학과 사범대학 지원 시 사회탐구에 5%의 가산점을 부여한다. 진학사 입시전략연구소는 “가산점 규모에 따라 합격 가능성이 달라질 수 있다는 점도 꼭 미리 알고 있어야 하는 사항”이라고 강조했다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “선택과목 지정이나 가산점 부여는 단순한 참고사항이 아니라 대학 환산점에 직접 반영돼 당락을 가르는 핵심 요소가 될 수 있다”며 “최근 사탐런 현상이 가속화하고 있는데 단순 난이도만 보고 과목을 선택하기보다 목표 대학의 모집요강을 살피고 나에게 가장 유리할 수 있는 과목을 선택하는 것이 좋다”고 조언했다.

세종=김유나 기자 yoo@segye.com

