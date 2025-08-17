‘조국·윤미향 사면 반대’ 시위 安…與 비난에 “정의봉이 약” 응수

국민의힘 안철수 의원이 지난 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 이재명 대통령이 경축사를 마치고 자리로 향할 때 ‘조국·윤미향 사면 반대’ 문구가 적힌 펼침막을 들어 보이고 있다. 연합뉴스

제80주년 광복절 경축식에서 조국혁신당 조국 전 대표와 더불어민주당 윤미향 전 의원 사면 비판 펼침막 시위를 벌인 국민의힘 안철수 의원이 자신을 겨냥한 여당 비난에 “이재명 매국사면 옹호하는 앞잡이들에게는 정의봉이 약”이라고 응수했다.

안 의원은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “민주당 논평에 답한다”며 ‘정의봉’ 사진 한 장을 게재했다. 정의봉은 고(故) 박기서씨가 백범 김구 선생의 암살범인 안두희를 처단할 때 사용한 나무 방망이다.

앞서 민주당 백승아 원내대변인은 같은 날 논평에서 “국민의힘 안철수 의원은 광복절 경축식에서 조국·윤미향 사면 반대 피켓을 들고 광복절 기념식을 당대표 선거 홍보용으로 이용하는 정치적 쇼를 벌였다”고 맹비난했다.

안 의원은 지난 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 광복절 경축식에서 이재명 대통령이 경축사를 마치고 자리로 향할 때 ‘조국·윤미향 사면 반대’ 문구가 적힌 펼침막을 들어 보였다.

이에 백 원내대변인은 “정치적 야욕을 위해 독립영웅과 시대정신을 되새기는 자리를 훼손했다”며, “윤석열·김건희 정권 내내 말 한마디 못 하던 꼭두각시들이 이재명 정부 들어서는 발목잡기와 당권 싸움에 몰두하며 광복절을 모욕했다”고 날을 세웠다.

계속해서 “광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했나”라며 “국민을 위하는 척하는 모습은 광복 후 태극기를 흔들던 친일 부역자와 다를 바가 없다”고 쏘아붙였다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

