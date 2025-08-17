“생수 살 때 1068원, 화장지는 4379원 더 낼 수 있다”…어떤 제품이길래? [수민이가 궁금해요]

우리나라 국민은 생수를 구매할 때 탄소를 적게 배출했다고 인증받은 제품이면 896원, 미세플라스틱이 검출되지 않은 제품이면 1068원을 더 낼 생각이 있는 것으로 나타났다. 친환경 제품을 사도록 유도할 때 환경성뿐 아니라 '건강'과 같이 소비자에게 돌아오는 이득을 함께 강조해야 한다는 지적이 나온다.

생수병. 게티이미지뱅크

17일 한국환경연구원이 발간한 '지불의사액 추정을 통한 친환경 인증제도 개선방안 마련 연구' 보고서를 보면 생수의 경우 '저탄소 인증'에 대한 지불의사액이 896원으로 나타났다.

저탄소 인증은 '환경성적표지'를 받은 제품 중 생산과정에서 탄소를 덜 배출한 제품에 부여된다. 생수 미세플라스틱 인증에 대한 지불의사액은 인증 등급이 올라갈 때마다 1068원으로 분석됐다.

미세플라스틱 인증은 업계에서 자체적으로 만든 인증이다. 5㎛(마이크로미터)∼5㎜ 미세플라스틱이 나오지 않으면 받을 수 있다. '5㎛ 이상 불검출', '20㎛ 이상 불검출', '45㎛ 이상 불검출' 등 인증 등급은 3단계로 나뉜다.

지불의사액은 올해 1월 21∼23일 전국 성인 1000명을 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 도출됐다.

세탁세제의 경우 환경표지 인증 지불의사액은 1만5575원이었다. 영유아와 임신부에게 안전한 제품임을 나타내는 '맘가이드 클린마크'와 형광증백제가 들어가지 않은 제품에 부여되는 인증에 대한 지불의사액이 각각 6809원과 1만7401원이었다.

화장지는 인증별 지불의사액이 환경표지 1만124원, 우수재활용 4379원, 무형광 1만5012원이었다.

에어컨은 저탄소 인증과 에너지효율등급에 대한 지불의사액이 각각 158만4064원과 232만2716원이었다.

지불의사액 추정 결과를 보면 소비자들은 환경에 덜 나쁜 제품보다 자신에게 덜 나쁘거나 이득이 되는 제품에 돈을 추가로 지불할 의사가 강한 것으로 분석된다.

연구진은 이번 결과를 '환경적 편익이 개인적 편익보다 중요하다'라거나 '환경적 편익은 중요하지 않다'라고 해석해서는 안 된다고 강조했다.

소비자가 친환경적인 제품을 사도록 유도하려면 소비자가 개인적으로 누릴 수 있는 편익에 대한 정보를 함께 제공해야 한다는 점을 확인한 것이 핵심이라는 것이다.

다른 제품들도 이와 비슷한 결과가 나왔다. 연구진은 “소비자는 제품 또는 서비스 인증 정보를 평가할 때 환경오염 저감과 같은 공적 편익뿐 아니라 건강·안전·금전적 이익 등 개인적 편익에 대한 정보도 함께 제공될 때 (인증에) 더 높은 가치를 부여한다”면서 “인증제를 설계할 때 소비자의 직접적 이익을 명확히 전달하는 것이 중요하다”고 설명했다.

