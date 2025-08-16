[내일날씨] 다시 푹푹 찐다…낮 최고 ‘35도’까지 치솟아 폭염

대구 중구 동성로에서 양산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

일요일인 17일은 낮 최고 기온이 35도까지 치솟겠다. 이에 따라 전국 대부분 지역에서 체감온도가 33도 안팎으로 오르는 등 폭염이 지속될 전망이다.

16일 기상청에 따르면, 17일 도심 지역과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠다. 중부지방엔 가끔 구름이 많겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠다.

당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 17일 아침 최저 기온은 20~26도, 낮 최고 기온은 28~35도까지 오를 것으로 예보됐다.

주요 도시의 예상 최저 기온은 서울 25도, 인천 25도, 춘천 23도, 강릉 26도, 대전 24도, 대구 24도, 전주 24도, 순천 24도, 광주 24도, 부산 26도, 제주 26도다.

낮 최고 기온은 서울 30도, 인천 30도, 춘천 30도, 강릉 34도, 대전 33도, 대구 34도, 전주 34도, 순천 35도, 광주 34도, 부산 33도, 제주 33도 등으로 예상된다.

17일부터 18일 이틀간 오전부터 오후 사이 수도권과 강원도에 비가 오는 곳이 있겠다.

이틀간 예상 강수량은 인천·경기북부에 10~60mm, 서해5도 5~20mm, 강원 중북부 내륙·산지에 10~60mm다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보일 것으로 전망된다.

국윤진 기자 soup@segye.com

