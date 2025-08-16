장윤정, ‘촬영 지각’ 제작진에게 따끔한 일침 “늦은 주제에...불편한 스타일”

가수 장윤정. 유튜브 채널 '도장TV' 캡처.

가수 장윤정이 유튜브 촬영에 지각한 제작진에게 돌직구 발언을 던졌다.

지난 15일, 유튜브 채널 ‘도장TV’에는 ‘사랑하는 우리 덕자 경리단길 [여수댁] 사장님의 충격 비밀 공개, 구독자 추천 맛집’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 장윤정이 맛집 방문 콘텐츠를 촬영하는 모습이 담겼다.

이날 장윤정을 이른 시간부터 팬들에게 추천받은 맛집을 방문하기 위해 준비에 나섰다. 다만 촬영을 담당하는 제작진은이 지각했다. 그는 카메라를 들고 “오늘 5시부터 추천해주신 곳을 가서 찍기로 했는데 제작진이 안 오는 거 있죠?”라고 직접 안내했다.

장윤정이 지각한 제작진에게 일침을 가했다. 유튜브 채널 '도장TV' 캡처.

장윤정은 “시간이 5시 2분인 거 보이시나요?”라며 “우리 제작진이 차가 많이 밀리는지 안 오고 있다”고 설명했다. 이어 “5시에 문을 여는 식당이라고 한다”며 “제가 약속을 지켰다는 걸 남기기 위해 이 영상을 찍고 있다”고 웃어 보였다.

결국 장윤정은 혼자 오프닝을 찍기로 결정했다. 그는 “인스타그램 댓글로 정말 많은 분이 적극 참여해주셨다”며 “특히 제 SNS를 와서 구경하고 보시는 분들은 확실히 저에 대한 관심이 있으신 분들이어서 그런지 제 입맛을 너무 정확하게 알고 계셨다”고 말문을 열었다.

장윤정은 여러 설명을 덧붙이며 오프닝 멘트를 마무리했다. 그러면서도 “이렇게 이야기를 했는데도 (제작진이) 안 와서 큰일이다”라며 “우리 제작진이 10분 정도 늦어지고 있다”고 걱정했다. 이후 5시 15분에 도착한 제작진은 “죄송합니다”라고 사과했다.

식당에 도착한 장윤정은 음식과 막걸리를 주문하고 본격적인 촬영에 나섰다. 제작진은 “술 먹는 사람마다 다르다던데, 누나는 어떻게 드시냐”며 “술을 마시고 안주를 먹냐, 안주를 먹고 술을 먹냐”고 질문했다.

장윤정이 “나는 술을 먼저 먹는다”고 즉답하자 “다른 사람들은 안주를 먹고 술을 먹기도 한다”고 부연했다. 탕수육 찍먹 혹은 부먹과 비슷한 밸런스 게임이라는 것. 이에 장윤정은 “나는 탕수육은 무조건 찍어서 먹는다”라고 이야기했다.

제작진은 “저는 그게 용납이 안 된다”며 “왜냐하면 탕수육이라는 건 ‘탕수’라는 게 부어져 나와서 섞여 있기에 ‘탕수육’인건데 누나는 고기튀김을 찍어드시는 거죠”라고 주장했다. 장윤정은 “진짜 꽤나 불편한 스타일이네”라며 “늦은 주제에...”라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

