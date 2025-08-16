“다음 회담은 모스크바에서…” 트럼프 허 찌른 푸틴 역제안

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담이 ‘노딜’(빈손)로 끝난 가운데 외신들은 푸틴이 트럼프에게 ‘의문의 1패’를 안겼다는 취지로 보도했다. 느닷없이 ‘다음 회담은 러시아 모스크바에서 하자’는 제안을 던져 트럼프를 당황케 만든 것은 물론 미국 땅인 알래스카에서 공공연히 옛 소련에 찬사를 바치는 행동을 했기 때문이다.

15일(현지시간) 미국 알래스카에서 만난 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령이 공동 기자회견을 마친 뒤 악수하고 있다. 푸틴은 미소를 지은 반면 트럼프는 다소 떨떠름한 표정이다. UPI연합뉴스

15일(현지시간) 미 언론들에 따르면 푸틴은 이날 트럼프와의 정상회담 시에는 물론 회담 결렬 후 이어진 공동 기자회견 내내 러시아어를 사용했다. 그 때문에 미국 측 참석자들은 푸틴이 입을 열 때마다 동시통역기 이어폰을 귀에 꽂아야 했다. 푸틴이 유일하게 쓴 영어는 “다음에는 모스크바에서”(Next time in Moscow)였다. 트럼프가 “우리는 조만간 다시 대화하기 위해 또 만나게 될 것”이란 말로 2차 회담 개최를 제안하자 2차 회담 장소를 역제안하는 것으로 맞받은 셈이다.

푸틴의 돌발 언행은 트럼프의 허를 찔렀다. 전혀 예상치 못한 트럼프는 “그건 흥미로운 얘기”라는 말로 당혹감을 드러냈다. 이어 “약간 비판을 받을 수도 있겠지만 가능하다고 본다”라는 조심스러운 답변으로 마무리했다. 푸틴이 사실상 트럼프에게 한방 먹인 꼴이 됐다.

2022년 2월 러시아가 우크라이나를 침공한 이래 모스크바를 방문한 서방 국가 지도자는 극히 드물다. 특히 미국을 비롯해 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 캐나다, 일본 같은 주요 7개국(G7) 정상들 중에는 한 명도 없다. 북대서양조약기구(NATO·나토)와 유럽연합(EU)에 가입해 활동하면서도 친(親)러시아 성향을 드러내 온 헝가리의 빅토르 오르반 총리 등이 모스크바를 다녀간 것이 전부다. 트럼프가 ‘내가 모스크바에 가면 비판을 받을 수 있다’는 취지로 답을 얼버무린 이유다. 트럼프는 “가능하다”고 말했으나 실은 불가능에 가까운 일이라고 하겠다.

15일(현지시간) 미국 알래스카를 방문한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 앵커리지 인근 포트 리처드슨 기념 묘지를 방문해 그곳에 묻힌 옛 소련군 장병 무덤에 헌화하고 있다. 2차대전 당시 미국은 연합국 일원인 소련에 대량의 무기를 제공했으며, 소련군 조종사가 이를 넘겨받아 수송기에 싣고 본국으로 향하던 중 사고로 목숨을 잃곤 했다. AP연합뉴스

한편 트럼프와의 회담을 마친 푸틴은 앵커리지 근처의 포트 리처드슨 기념 묘지로 이동해 그곳에 묻힌 옛 소련 장병들을 추모했다. 알래스카는 1867년까지 제정 러시아 영토였다가 그해 미국이 720만달러를 주고 러시아에서 사들인 땅이다. 물론 포트 리처드슨 묘지에 소련인이 안장된 것은 그과는 전혀 무관하다. 제2차 세계대전 당시 미국은 무기대여법을 만들고 영국, 소련 등 연합국에 엄청난 양의 무기를 제공했다. 크레믈궁은 해당 묘역에 대해 “2차대전 당시 미국에서 소련으로 무기를 수송하다가 사망한 소련군 조종사 등 군인들을 기리는 곳”이라고 설명했다. 이 묘지에는 2차대전 도중 미국과 일본 간의 알류산 열도 전투에서 전사한 일본군 장병들 무덤도 있는 것으로 알려졌다.

푸틴의 묘지 방문 후 크레믈궁은 그가 소련군 묘비 앞에 무릎을 꿇고 꽃다발을 놓은 뒤 십자 성호를 긋는 모습이 담긴 영상을 공개했다. 크레믈궁 관계자는 올해가 미국·소련 양국이 서로 협력해 승리로 이끈 2차대전 종전 80주년이란 점을 상시기키며 “푸틴 대통령의 참배는 상징적 의미가 크다”고 강조했다. 미국 영토 안에서 공공연히 옛 소련의 업적을 선전한 셈이다.

김태훈 논설위원 af103@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]