“은행원 연봉이 삼성전자·현대차 모두 제쳤다”…‘억’ 소리 나는 연봉 얼마? [수민이가 궁금해요]

올해 상반기 4대 시중은행 직원의 평균 급여가 6350만원으로 나타났다. 삼성전자(6000만원) 현대차(4500만원) 등 국내 대표 기업 급여를 크게 웃돌았다. 증시 호황에 증권사들도 올 상반기 억대 연봉을 챙겼다.

15일 금융감독원 전자공시에 따르면, KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 상반기 직원 당 평균 급여는 6350만원으로 삼성전자(6000만원), LG전자(5900만원), 카카오(5800만원) 등 주요 IT 기업보다 많았다. 4대 은행 가운데 상반기 급여가 가장 높은 곳은 하나은행으로 6800만원으로 나타났다.

주요 은행 상반기 급여는 국내 대기업들을 앞질렀다. 삼성전자를 비롯해, LG전자(5900만원) 현대차, 카카오(5800만원) 등 다수 기업들이 4대 은행 상반기 급여를 밑돈 것으로 집계됐다.

4대 금융 지주의 평균 연봉은 사상 처음으로 반기 기준 1억원을 돌파했다.

KB금융이 1억1200만원으로 가장 많았고, 우리금융(1억500만원), 하나금융(9500만원), 신한금융(9200만원) 순이었다. 연간 기준으로는 2억원을 넘을 수도 있을 전망이다.

4대 금융의 상반기 순이익은 올해 처음 10조원을 넘어 사상 최고를 기록했다.

증권사들도 올 상반기 억대 연봉을 챙겼다.

지난 6월말까지 평균 급여가 1억원을 넘어선 곳은 메리츠증권(1억3140억원), 한국투자증권(1억2901만원), NH투자증권(1억500만원) 미래에셋증권(1억원) 등이다.

특히 올해 상반기 대표이사보다 더 많은 보수를 받은 ‘증권맨’들이 속출했다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 윤창식 메리츠증권 영업이사는 올해 상반기 48억6283만원을 받았다. 급여 1101만원에 상여 48억5150만원 등을 합한 금액이다.

유안타증권에서는 이종석 리테일전담이사가 상반기 15억9400만원을 받아 뤄즈펑 대표이사(6억3600만원)를 웃돌았다.

한편 작년 4대 은행 임직원 수는 5만5231명으로 전년 대비 67명 늘었다. 희망퇴직이 이어졌지만 그만큼 신규채용도 늘린 것이 원인으로 풀이된다.

우리은행 임직원 수는 2023년 1만3723명에서 2024년 1만4329명으로 606명 증가했고, 같은 기간 하나은행은 1만1885명에서 1만1892명으로 7명 늘었다. 반면 국민은행은 1만6293명에서 1만5927명으로 366명 감소했고, 신한은행은 1만3263명에서 1만3083명으로 180명 줄었다.

김기환 기자 kkh@segye.com

