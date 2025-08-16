“계획된 적자? 아무나 못한다”…쿠팡은 성공 vs 티몬·발란은 고전한 이유 [일상톡톡 플러스]

올해 상반기 실적 발표가 대부분 마무리된 가운데 국내 유통업계는 쿠팡 독주 체제가 더욱 공고해졌다는 평가를 받고 있다.

신세계·롯데 등 전통 오프라인 유통 강자들이 이커머스 전환 과정에서 고전하는 사이 쿠팡은 수익성과 성장성을 모두 입증하며 유통 시장의 중심으로 자리잡았다.

쿠팡의 전략은 현재의 업계 구조와 경기 상황에선 더 이상 통하지 않는다. 마지막 성공 사례가 될 가능성이 크다. ChatGPT 생성 이미지

그간 외부 투자 유치와 적자 확대를 통해 몸집을 불려온 이른바 ‘쿠팡식 성장’ 모델이 더 이상 통하지 않는 구조 속에서 유일하게 실적 개선에 성공한 쿠팡의 경쟁력이 더욱 두드러졌다는 분석이 나온다.

16일 업계에 따르면 쿠팡Inc는 올해 2분기 매출 11조9763억원, 영업이익 2093억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 19% 증가했다. 지난해 같은 분기 342억원의 영업손실을 냈던 것과 달리 흑자 전환에 성공했다.

활성 고객 수는 2400만명에 달해 사실상 국민 절반이 쿠팡을 이용하는 셈이다. 지난해 연 매출 40조원을 돌파한 데 이어 올해는 50조원 진입도 무난하다는 전망이다.

◆‘이커머스 적자’ 허덕이는 전통 유통 대기업들

오프라인 유통 공룡들은 여전히 이커머스 전환에서 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다.

신세계그룹의 SSG닷컴은 2분기 매출 3503억원으로 전년 동기 대비 12% 이상 감소했다.

310억원의 영업손실을 기록했다. 같은 기간 지마켓도 매출이 30% 가까이 줄어든 1812억원을 기록했고, 영업손실은 298억원에 달했다.

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온 역시 매출이 266억원으로 전년 대비 4.6% 줄었다. 영업손실은 84억원이었다. 전년보다 손실 폭은 줄었지만, 상반기 누적 기준으로는 여전히 170억원의 적자를 안고 있다.

업계 관계자는 “매출 자체가 두 자릿수 이상 감소한 점이 더 충격적”이라며 “이커머스 매출 역성장은 단순한 수익성 악화가 아니라 고객 이탈이 진행되고 있다는 신호”라고 지적했다.

SSG닷컴은 2022년 연매출 1조7447억원으로 정점을 찍은 뒤 2023년 1조6784억원, 2024년에는 1조5755억원으로 매출이 2년 연속 감소했다. 올해 역시 상반기 매출이 하락세를 이어가면서 구조적인 성장 둔화 우려가 커지고 있다.

◆“쿠팡식 전략은 쿠팡만의 성공”…다른 기업엔 ‘毒’ 됐다

유통업계 한 관계자는 “쿠팡은 조 단위 적자를 수년간 감내한 끝에 2023년부터 흑자 전환에 성공하며 규모의 경제를 실현했지만, 이 전략은 현재의 업계 구조와 경기 상황에선 더 이상 통하지 않는다”며 “쿠팡이 마지막 성공 사례가 될 가능성이 크다”고 밝혔다.

실제 티몬·위메프 등 과거 ‘소셜커머스 3대장’으로 불렸던 업체들이 2024년 나란히 파산했다. 올해 홈플러스, 발란, 정육각 등도 수익성 부진으로 기업 회생 절차에 돌입하며 시장에서 이탈했다.

이커머스 업계 전반으로는 아직 안정적인 수익구조를 갖추지 못한 플랫폼들이 줄줄이 부실 신호를 보이고 있다.

네이버 손자회사인 C2C 플랫폼 크림(KREAM)은 지난해 매출이 1776억원으로 전년 대비 급성장했지만, 누적된 적자로 결손금이 4000억 원을 넘겼다.

자산보다 부채가 많은 완전 자본잠식 상태(-3200억원)에 빠져 있다. 현재 미국의 스탁엑스와의 합병을 타진 중이나 진전은 더딘 상황이다.

여성 패션 플랫폼 에이블리도 주목된다. 운영사 에이블리코퍼레이션은 올해 상반기 거래액과 매출이 전년 동기 대비 20% 성장했다고 밝혔지만, 구체적인 영업이익 수치는 공개하지 않았다.

지난해 150억원 이상의 손실을 기록한데 이어 현재 누적 결손금 2000억원, 자본잠식 규모는 약 520억원에 달하는 것으로 전해진다.

◆오프라인 유통, 5년만에 상반기 매출 감소

이커머스가 구조적 변곡점에 직면한 가운데 오프라인 유통 시장도 반등의 기미는 보이지 않는다.

산업통상자원부에 따르면 올해 상반기 기준 주요 유통업체의 오프라인 매출은 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 코로나19 초기인 2020년 이후 5년 만에 처음으로 상반기 역성장을 기록한 것이다.

전체 유통업체 매출 중 온라인 비중은 사상 처음으로 과반을 돌파해 53.6%를 기록했다. 이커머스가 명실상부한 유통 시장의 주류로 자리잡았다는 평가가 나온다.

유통업계 전반에선 ‘적자 생존’의 시대가 도래했다는 인식이 확산되고 있다. 과거처럼 적자를 감수하면서 외형 확장만 추구하는 전략은 통하지 않는다.

이제는 수익성과 재무건전성을 입증하지 못하면 고객 신뢰를 잃고 도태될 수밖에 없는 구조가 굳어지고 있다고 전문가들은 입을 모으고 있다.

김현주 기자 hjk@segye.com

