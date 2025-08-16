HD현대·한화오션 조선소, 연일 손님맞이 분주…‘마스가’ 기대감

한·미 정상회담을 10여일 앞두고 울산 HD현대중공업·거제 한화오션 조선소가 손님맞이에 분주하다. 양국 간 조선 협력 강화 프로젝트 마스가(MASGA) 추진에 대한 기대감으로 고위 외교 당국자와 국회의장 등이 연이어 방문해 조선업계와 한·미 조선 협력 강화를 위한 방안을 논의하고 있다.

대통령실이 공개한 '마스가'(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again) 모자. 연합뉴스

조현 외교부 장관과 조셉 윤 주한 미국 대사대리는 지난 13일 울산 HD현대 조선소에 함께 방문했다. 국회에선 김석기 국회외교통일위원회 위원장·김기현 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 지원 특별위원회 위원장 등이 참석했으며, HD현대에선 조석 부회장과 이상균 대표가 참석했다.

방문단은 약 1시간의 상선·특수선 야드 등을 둘러보는 현장 시찰을 통해 한국이 미국의 조선업 재건을 위한 최적의 파트너임을 재확인했다. 이어 오찬에서는 양국 간 조선 협력을 본격화하기 위한 체계 강화 및 구체 방안을 모색하자는 데 합의했다.

이 자리에서 김석기·김기현 위원장 등은 윤 대사대리에게 “도널드 트럼프 대통령을 현대중공업 공장에 모시고 왔으면 좋겠다. 현대중공업에 영빈관 시설에 양자 정상회담할 수 있는 공간이 있다”고 제안했다.

이에 윤 대사대리는 “좋은 생각이다. 미국에 가서 트럼프 대통령에게 꼭 전달하도록 하겠다”고 화답했다고 현장에 있던 관계자가 전했다. 트럼프 대통령은 10월 말 경주에서 열리는 에이펙 정상회의 참석 가능성이 거론되고 있다. 경주와 울산은 자동차로 20분 거리다.

이상균 대표는 이날 브리핑을 통해 HD현대가 보유한 세계 최고 수준의 건조 능력과 기술을 소개한 뒤 “한·미동맹의 새로운 상징으로 떠오른 마스가 프로젝트의 성공을 위해 HD현대는 역할과 지원을 아끼지 않을 계획”이라고 밝혔다.

미국 펜실베이니아주 필라델피아의 한화 필로조선소 4번독(도크)에서 국가안보다목적선박 건조 작업이 진행되고 있다. 한화오션 제공

한화오션 역시 다음날인 14일 김정관 산업통상자원부 장관이 거제조선소에 방문해 미국 기업이 발주한 초대형 액화천연가스(LNG) 2척의 운반선 명명식에 참석했다.

김 장관은 축사에서 “MASGA 프로젝트는 미국 조선업의 재건을 지원함과 동시에 우리 기업의 새로운 시장 진출 기회를 창출하는 상호호혜적 프로젝트”라며 “정부는 이를 뒷받침하기 위해 관계기관 협의체를 조속히 구성하고 미국 측과도 수시로 협의하면서 구체 성과를 만들어 나가겠다”고 강조했다.

트럼프 대통령의 한화오션 거제조선소 방문 요청도 이어지고 있다. 변광용 경남 거제시장은 같은날 사회관계망서비스(SNS)에, APEC 정상회의에 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한다면 한화오션 거제조선소 방문을 제안하는 서한문을 전달할 계획이라고 밝혔다.

김희정 기자 hee@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]