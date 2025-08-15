與 박지원 “김건희, ‘尹 취임식 애국가’ 청탁 대가로 5억원 제시받아”

윤석열(구속) 전 대통령 부인 김건희(〃)씨가 윤 전 대통령 취임식 때 한 인사로부터 ‘애국가 부를 기회를 주면 5억원을 주겠다’는 취지의 청탁을 받은 적이 있었다는 주장이 15일 제기됐다.

더불어민주당 박지원 의원은 MBC 라디오에서 “취임식에서 애국가를 부르면 전국적으로 유명해지잖나”라며 “김건희한테 돈을 내고 거기서 (애국가를) 부르고 싶다고 했지만 무산된 바 있다”고 말했다.

더불어민주당 박지원 의원. 이재문 기자

진행자가 “A라고 하는 인사가 ‘저한테 애국가 부를 수 있는 기회를 주면 5억원을 드리겠다’고 한 것인가, 아니면 ‘돈을 내면 애국가를 부를 수 있는 기회를 주겠다’고 했던 건가”라고 묻자 박 의원은 “전자로 알고 있다”고 대답했다.

박 의원은 방송 이후 “김건희 쪽에서 돈을 요구받고 돈을 알아보고 있었지만 결국 무산돼 취임식 애국가는 다른 사람이 불렀다”는 뜻을 MBC에 별도로 전했다.

박 의원은 윤석열정부 시절 모 기업이 석방을 청탁하는 대가로 100억원을 제시한 일도 있었다고 했다. 박 의원은 해당 기업이 어딘지, 사면 대상이 누구였는지에 대해선 “구체적인 것은 제가 지금 쫓고 있기 때문에 (대답하기) 곤란하다”고 말을 아꼈다. 실제 사면이 이뤄졌는지 여부에 대해서도 “제가 언급하는 것은 조금 지나친 것 같다”고 했다.

민주당과 조국혁신당이 합당해야 한다는 기존 입장은 재확인했다. 박 의원은 “정치적으로 바라볼 때 사랑하는 사람은 결혼을 해야 하고, 이념이 같고 생각이 같고 목표가 같은데 왜 다른 집에서 살아야 되나”라며 “두 당이 통합해서 지방선거도, 총선도, 차기 정권 재창출도 하자는 생각을 갖고 있다”고 말했다.

배민영 기자 goodpoint@segye.com

