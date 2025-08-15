[속보] 안철수, 李광복절 축사 중 “조국·윤미향 사면 반대” 플래카드 시위

안철수 국민의힘 당 대표 후보는 15일 제80주년 광복절을 맞아 경축사를 하던 이재명 대통령에게 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 더불어민주당 의원 등의 광복절 특별사면 시위를 했다.

안철수 국민의힘 당대표 후보가 15일 오전 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에 참석해 경축사 중인 이재명 대통령을 향해 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원의 사면 반대 플래카드를 들어보이며 항의하고 있다. 안철수 캠프 제공

안 후보는 이날 오전 서울 세종문화회관에서 열린 ‘제80주년 광복절 경축식’에서 이 대통령이 연설하는 동안 ‘조국·윤미향 사면 반대’ 문구가 적힌 플래카드를 들었다.

안 후보는 이 대통령이 연설하는 내내 플래카드를 들고 시위했다. 안 후보 측은 “경호처의 제지가 있었지만 꿋꿋하게 들고 있었다”고 밝혔다.

이 대통령은 지난 11일 위안부 피해자 후원금 횡령 등 혐의로 유죄가 확정됐던 윤미향 전 의원과, 자녀 입시 비리 및 청와대 감찰 무마 등 혐의로 실형을 선고받은 조국 전 대표 등을 광복절 특별사면 대상자로 결정했다.

안 후보는 이와 관련 페이스북에서 “이재명씨, 당신은 대한민국 대통령 자격이 없다”며 “죄를 지어도 권력을 얻으면 그 죄가 없어진다는 것을 몸소 보여주는 것인가”라고 비판했다.

또 “광복절 매국사면”이라며 “민주당은 이 대통령이 대한민국의 정의와 근본, 국민의 법 감정을 쓰레기통에 처넣은 일에 박수치는 매국 앞잡이들”이라고 비난했다.

