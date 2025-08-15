류수영, 요리책 인세 1억 원 이상?…"준비 기간 4년" [RE:TV]

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

배우 류수영이 '옥탑방의 문제아들'에서 베스트셀러에 등극한 요리책을 언급했다.

지난 14일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에서는 '어남선생' 류수영이 출연해 퀴즈에 도전했다.

'편스토랑'을 통해 누구나 따라 하기 쉬운 요리법을 전수하며 'K-집밥의 대가'로 등극한 류수영. 더불어 류수영은 배우가 아닌 셰프로 미국 스탠퍼드대학교에서 개최하는 학회에 초대받아 강연에 나서 화제를 모았다. 미국 명문대 강단에 오르게 된 류수영은 직접 영어 원고로 강연을 준비했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

최근 류수영은 셰프 에드워드 리와 함께 1년째 요리와 관련된 BBC 어스 다큐멘터리를 촬영 중인 근황을 공개하며 명예 한식 전도사다운 면모를 드러냈다.

요리책까지 출간한 류수영은 책이 출판과 동시에 종합 1위에 등극, 한 달간 약 11쇄를 찍은 소식을 전했다. 이에 '옥문아' 멤버들이 류수영의 인세가 1억 원 이상이라고 예측하며 놀라움을 감추지 못했다. 류수영은 책 출판 준비 기간만 4년이 넘었다며 겁이 많아 완벽한 결과물을 위해 끊임없이 연구했다고 고백했다. 류수영의 요리책 출판에 아내 박하선은 "잘 나왔다, 진작 쓰라고 했지?"라며 함께 기뻐했다고.

이어 류수영은 '편스토랑'에서 공개한 레시피 영상 누적 조회수 3억 뷰 이상, 5년간 개발한 레시피만 300개라고 전하며 "마치 연재하는 느낌이었다"라고 덧붙였다.

한편, KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 감성 터지는 옥탑방에서 지지고 볶는 문제아들의 찐케미에 방문하는 게스트들의 인생이 어우러져 세상에 대한 진정한 지혜를 얻어가는 대환장 지식 토크쇼 프로그램으로 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.

