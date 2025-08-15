유통업계, 최대 50% 할인...통닭·한우·과일까지 ‘초특가’ 전쟁

대형마트 3사가 여름 막바지 소비심리 자극을 위해 대규모 할인전에 돌입했다. 신선식품부터 과일, 축산물까지 다양한 품목을 최대 50%까지 할인하며 고객 유치에 나섰다.

15일 유통업계에 따르면 이마트는 오는 17일까지 신선식품을 중심으로 최대 반값 할인 행사를 진행한다. 대표 상품인 ‘한마리 옛날통닭’은 기존 가격에서 2000원 할인한 3480원에 판매되며, ‘3000원대 통닭’이라는 파격 가격으로 주목받고 있다.

이날부터 3일간 신세계포인트 적립 및 행사카드로 결제할 경우 광어회(360g)는 1만9990원, 광어 필렛회(100g)는 4990원에 구매할 수 있어 반값 수준이다.

축산 코너에서는 15일까지 이틀간 ‘1등급 이상 삼겹살·목심’을 100g당 1490원(50% 할인)에 판매하며, 16~17일에는 ‘브랜드한우 전 품목’을 반값에 선보인다. 계란류인 ‘알찬란 30구’도 기존 대비 2000원 저렴한 5980원에 제공된다.

롯데마트와 홈플러스 역시 같은 기간(17일까지) 대규모 할인 행사를 실시한다.

롯데마트는 ‘통큰데이’ 행사를 통해 자이언트 멜론(2.2kg 이상)을 9900원, 거봉(1.4kg)을 1만5990원에 판매한다. 슈퍼 점보 골드키위(6개)는 9900원, 복숭아(4~8입)는 1만4990원에 선보인다.

육류 할인도 대폭 강화됐다. ‘끝돼 삼겹살·목심’은 L.POINT 회원 대상 1인 2팩 한정으로 100g당 1290원에 제공되며, ‘투뿔 한우’, ‘산더미 대파 소불고기’는 40% 할인한다. 인기 메뉴인 ‘시장 통닭’은 행사카드 결제 시 1마리 4954원, 2마리 9872원으로 구매 가능하다.

홈플러스는 ‘크레이지 4일 특가’ 행사를 통해 미국산 ‘옥수수 먹고 자란 돼지’ 삼겹살·목심을 100g당 990원(1인 1kg 한정)이라는 파격가에 내놓는다. 복숭아는 7대 카드 결제 시 9990원, 캠벨포도(1kg)는 1만990원, 거봉 포도(2~3송이)는 1만4990원에 판매한다.

업계 한 관계자는 “이번 행사는 가계 부담을 덜고 소비자 유입을 늘리기 위한 전략”이라고 설명했다.

