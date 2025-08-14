‘범죄도시’ 이지훈, 배우자와 말다툼 중 경찰 출동… “심려 끼쳐 사과”

영화 ‘범죄도시’ 시리즈에 출연한 배우 이지훈이 자택에서 배우자와 다툼을 벌여 경찰이 출동한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

14일 경찰에 따르면 지난달 24일 오후 경기도 부천시 자택에서 이지훈이 아내를 폭행했다는 112 신고가 접수됐다. 이지훈은 당시 아내와 다투다가 집에서 나가려 했고, 배우자가 이를 막아서는 과정에서 몸싸움이 벌어진 것으로 전해졌다.

이지훈 소속사는 “부부간 말다툼 중 배우자의 신고로 경찰이 출동했으나 폭행 사실은 없었다”고 설명했다.

경찰은 폭행 혐의로 이지훈을 조사했으나 아내가 처벌을 원치 않는 점을 토대로 형사 사건이 아닌 가정보호사건으로 분류했다. 경찰은 중대한 사안이 아니라고 판단하고, 조만간 사건을 종결할 예정인 것으로 알려졌다.

소속사는 “이번 일로 인해 대중 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다”며 “이지훈과 배우자 두 분 모두 반성하는 마음을 갖고 있다”고 밝혔다.

이지훈은 KBS 20기 공채 탤런트로, 영화 ‘롤러코스터’의 단발머리 의사, ‘범죄도시’ 3·4에서 형사 양종수 역할을 맡았다.

박세준 기자 3jun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]