이스라엘, ‘가자 주민 이주’ 5개국과 논의… ‘인종청소’ 현실화하나

이스라엘이 가자지구 팔레스타인 주민들을 강제 이주시키는 방안을 아시아·아프리카 5개국과 논의하고 있는 것으로 전해졌다. 가자지구 완전 점령 계획 승인으로 이스라엘을 향한 국제사회의 비난이 거세지는 가운데 ‘인종 청소’가 현실화할 수 있다는 우려가 커지고 있다.



이스라엘 N12방송은 13일(현지시간) 이스라엘이 인도네시아, 남수단, 리비아, 우간다, 소말릴란드(소말리아 분리지역) 등과 가자지구 주민 이주 계획을 논의 중이라고 소식통을 인용해 보도했다. 이 소식통은 “일부 국가들이 이민자를 수용하는 데 이전보다 개방적인 태도를 보이고 있다”며 특히 소말릴란드, 인도네시아와 일부 진전을 이뤘다고 전했다. 다만 아직 구체적인 합의에는 도달하지 못한 상태라며 협상이 계속될 것으로 전망했다.

13일(현지시간) 가자지구의 한 난민 캠프에서 팔레스타인 소녀가 물을 실은 수레를 밀고 있다. AP연합뉴스

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2월 ‘중동의 리비에라’(해안가 휴양지)로 만들겠다는 ‘가자지구 구상’을 밝히면서 가자지구 주민들 이주지로 중동의 인접국인 이집트와 요르단 등을 거론했다가 격렬한 반발을 산 바 있다. 이후 미국의 지원을 필요로 하는 이슬람권 아프리카 국가들이 새로운 이주 대상지역으로 거론되고 있는 것으로 전해졌다.



실제 소말리아 분리 독립 지역인 소말릴란드는 국제법상 미승인 국가여서 국제사회로부터의 구호나 경제 지원을 제대로 못 받는 상황으로, 미국으로부터 공식 국가 승인과 지원을 기대하는 상황이다. 인구 대다수가 이슬람교도인 인도네시아는 팔레스타인 독립을 지지하며 이달 초 가자지구 부상자 2000명을 자국으로 데려와 치료하겠다고 밝혔다. 지난 4월에는 가자지구 난민을 임시 수용하겠다며 1차로 1000명가량을 데려오겠다고 발표했다.



AP통신의 전날 보도에 따르면 동아프리카 남수단은 이스라엘과 주민 이주 사안을 논의 중이다. 남수단 정부와 일하는 미국 로비회사 대표는 이 매체에 이스라엘 대표단이 남수단을 방문해 팔레스타인 난민촌 건설 가능성을 검토할 계획으로, 아직 구체적인 일정은 정해지지 않은 것으로 설명 들었다고 전했다. 샤렌 하스켈 이스라엘 외무차관은 이스라엘 고위급 관료로서 처음 남수단을 방문 중이라면서도 팔레스타인 주민 이주 문제를 논의할 계획은 없다고 일축했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. AP연합뉴스

이와 관련해 남수단이 외교적, 경제적 이득을 고려해 가자지구 주민 수용을 통해 이스라엘과 관계 강화를 모색할 것이라고 AP통신은 분석했다. 오랜 기간 내전을 겪었던 남수단은 현재 부패와 기근으로 불안정한 상황이다. 중동 군사 강국인 이스라엘과 긴밀한 관계 구축뿐 아니라, 이스라엘의 맹방인 미국과의 관계 개선도 기대할 것으로 보인다. 그러나 남수단 정부는 해당 보도 이후 “근거 없는 주장”이라며 부인했다.



이스라엘은 가자지구 점령 작전 돌입을 앞두고 가자지구를 향한 공세를 강화하며 팔레스타인인들에게 이주를 압박하고 있다. 이스라엘은 가자지구 전쟁 발발 2주년인 10월7일까지 가자지구 가자시티 주민 100만명을 이주시킨다는 계획이다. 로이터통신 등에 따르면 가자지구 보건부는 이스라엘군의 이날 가자시티 폭격으로 최소 123명이 사망했다고 밝혔다. 일일 사망자 기준으로 지난 일주일 중 가장 많은 수다. 지난 3일 동안 이스라엘 전투기와 전차가 가자시티 동부 지역을 폭격해 300채 넘는 주택이 파괴됐으며, 남부 칸유니스에서도 전차 공격으로 주택 여러 채가 파손됐다. 가자지구 중부 지역에선 이스라엘군의 총격으로 구호품을 구하던 9명이 사망했다.



이와 관련해 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 이스라엘 매체 i24와 인터뷰에서 “주민들이 떠날 수 있도록 허용한 뒤 그곳에 들어가 남은 적들과 온 힘을 다해 싸우는 것이 옳다”고 강조했다. 네타냐후 총리는 특히 주민 이주를 반인륜적인 전쟁범죄로 규정한 국제사회의 비판을 의식한 듯 가자 주민 재정착은 ‘자발적 이주’가 될 것이라고 주장했다.

