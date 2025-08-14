트럼프 “차기 연준의장 후보 3∼4명 압축”

도널드 트럼프 미국 대통령이 제롬 파월 현 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 후임자를 당초 계획보다 일찍 발표할 수 있다며, 차기 후보를 “3∼4명으로 좁혔다”고 밝혔다.



트럼프 대통령은 13일(현지시간) 워싱턴 케네디센터에서 기자들을 만나 “새로운 의장을 (과거 관행에 비해) 조금 더 일찍 지명할 생각”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 자신의 금리 인하 요구를 받아들이지 않은 파월 의장을 그동안 노골적으로 비판해왔고, 내년 5월까지인 파월 의장의 임기를 지켜주겠다면서도 자진 사임을 촉구하는 한편 후임자 물색에 적극적이었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

후임 연준 의장 물색 작업은 현재 스콧 베선트 재무장관 주도로 진행되고 있는 것으로 알려졌다. 베선트 장관이 최종 후보자를 추려 보고하면 올해 가을쯤 의장 후보를 최종 발표할 것으로 예상된다.



연준을 향한 금리 인하 압박은 이날도 계속됐다. 트럼프 대통령은 금리 1%포인트당 연간 국채 이자로 3600억달러(약 496조원)를 부담한다며 “(기준금리를) 3∼4%포인트 더 낮춰야 한다”고 주장했다. 전날에는 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “파월이 연준 건물 건설을 관리하면서 보인 끔찍하고 극도로 무능한 모습 때문에 파월에 대한 대규모 소송을 진행하도록 허용하는 것을 고려하고 있다”며 자신의 금리 인하 요구를 수용하지 않고 버티고 있는 파월 의장을 직접 겨냥했다. 그는 연준 건물의 천장 보수 작업에 대해선 “수천 달러로 해결할 수 있었는데 수천만 달러를 썼다”며 “모든 걸 잘못했다. 너무 늦었다”고 비난했다.

미국 연방준비제도 전경. EPA연합뉴스

미국의 현 기준금리는 4.25∼4.50%로 다음달 16∼17일에 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준이 금리를 인하할 것이라는 시장의 전망이 커지고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률을 93.7%로 반영하고 있다. 50bp 인하(빅컷) 확률은 6.3%로 나왔다. 베선트 장관은 블룸버그TV와 인터뷰에서 “9월부터 50bp 인하를 시작으로 일련의 금리 인하에 들어갈 수 있다고 본다”고 강조했다.

김범수 기자 sway@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]