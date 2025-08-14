이찬진 신임 금융감독원장 “시장 질서·공정 훼손 행위 무관용 엄정 대응”

이찬진(사진) 신임 금융감독원장이 14일 “공정한 시장 질서를 확립하고, 금융소비자 보호 기능을 대폭 강화하겠다”고 밝혔다.



이 원장은 이날 오후 서울 여의도 금감원 본원에서 열린 취임식에서 “주가조작이나 독점 지위 남용 등 시장의 질서와 공정을 훼손하는 행위에 대해 무관용의 원칙으로 엄정히 대응해 나가겠다”며 이같이 말했다.



이 원장은 “기업은 주주가치를 중심으로 공정한 거버넌스(기업 지배구조) 체계를 마련해야 한다”며 “상법 개정안의 성공적인 안착을 지원해 대주주와 일반주주 모두의 권익이 공평하게 존중받을 수 있는 질서를 잡아나가겠다”고 밝혔다.



이 원장은 또 “금융권의 소비자보호 실태에 대한 모니터링 기능을 대폭 강화하고 필요 시 감독·검사 기능을 적극 활용해 소비자피해를 사전에 예방하겠다”며 “민생을 위협하는 금융범죄에 대해선 가용자원을 총동원해 강력히 대응하겠다”고 강조했다. 이 원장은 민주사회를 위한 변호사모임 부회장 출신으로 국민연금 기금운용실무평가위원회 위원을 지냈다.

박미영 기자

